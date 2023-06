Bizonyára sokan meglepődve olvasták a hírt a WHO várható döntéséről, amelyben rákkeltőnek minősítik az aszpartámot, azaz az édesítőszert – áll a Magyar Energiaital Szövetség közleményében, amelyben arra reagál, hogy a WHO szerint az édesítőszer káros hosszú távon fokozhatják cukorbetegség, a szív- és érrendszeri megbetegedések és a halálozás kockázatát, valamint, hogy a cukrok helyettesítése édesítőszerekkel nem segít a fogyásban.

A szervezet szerint az Egészségügyi Világszervezet az energiaitalokat is a rákkeltők sorába tette, miközben számos ZERO kólában, ZERO teában szinte kivétel nélkül megtalálható az aszpartám.

Az energiaitalok más kategóriába tartoznak, elvárás feléjük, hogy

energiát adjanak, amely főleg a bennük lévő cukornak köszönhető,

éberséget adjanak, amelyet a magas koffeintartalom biztosít.

Ebből pedig egyenesen következik a válasz, teszik hozzá, ha egy italnak a cukortartalma nulla, akkor az energiatartalma is szinte nulla, így logikátlan és akár fogyasztói megtévesztés is lehet, az ilyen italt energiaitalnak nevezni.

Jobb márkák a saját ZERO-jukat nem is nevezik energiaitalnak – zárják közleményüket.