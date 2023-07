Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere a Napi.hu érdeklődésére tiszta vizet öntött a pohárba: ha az önkormányzaton múlik, nem telepítenek be ázsiai vendégmunkásokat a közösségbe, és

az üdülőváros továbbra is élhető és szerethető marad.

Hajdúszoboszló azután került a hírekbe, hogy a polgármester kénytelen volt törölni a vendégmunkások betelepítését ellenző bejegyzését a közösségi oldaláról, mert elszabadultak az indulatok a hozzászólások alatt. Czeglédi Gyula lakossági felhívásában többek között az szerepelt, hogy

a hajdúszoboszlóiak tegyenek bejelentést minden olyan esetről, ahol vendégmunkások elszállásolását tapasztalják, vagy gyanítják.

A bejegyzés alatt kibontakozott vita sem tartalmában, sem stílusában nem szolgálta a hiteles tájékoztatás célját, téves információk és találgatások jelentek meg

- indokolta a Napi.hu-nak a poszt törlését Czeglédi Gyula, hozzátéve: írásának lényege az volt, hogy próbáljuk elejét venni a vendégtartás e sajátos formájának, hiszen Hajdúszoboszló Magyarország egyik legjelentősebb turisztikai desztinációja.

Titokban

A független polgármester elárulta, Hajdúszoboszlón jelenleg egy munkásszálló építéséről van tudomása, amely a Bródy Sándor utcában van folyamatban.

Arról nincs információm, hogy a beruházás államilag támogatott-e. A beruházás tényéről és céljáról csak az építkezés megkezdése után kaptunk tájékoztatást magától a beruházótól. Fontos tudni, hogy a Hajdúszoboszlón megvalósuló építés-beruházásokhoz, valamint a szálláshely-szolgáltatási tevékenységhez nem szükséges az Önkormányzat előzetes engedélye, tehát szó sincs arról, hogy az Önkormányzat bármely cég számára kifejezetten vendégmunkások elszállásolásara engedélyt adott, vagy munkásszálló építését engedélyezte volna!

- hangsúlyozta.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy 2023 márciusában módosították Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatát; korlátozták a település belterületén munkásszálló létesítésének lehetőségét kizárólag gazdasági övezetben, saját ingatlanon folytatott gazdasági tevékenységhez maximum 40 férőhelyig.

Ezen túl rendszeres és fokozott ellenőrzéseket hajtunk végre a szálláshelyeken és amennyiben szükséges, úgy megteszik a megfelelő intézkedéseket a társhatóságok irányába - ígérte meg.

„Keressük a lehetőségét annak továbbá, hogy önkormányzati jogalkotói hatáskörben hogyan tudjuk a munkásszálló tevékenységet tovább korlátozni, illetve kiszorítani a városból

A hajdúszoboszlói rendőrség és a közterület-felügyelet részéről már most fokozottabb jelenlétet kértem Hajdúszoboszlón, amely a közbiztonság eddigi nyugalmát hivatott fenntartani” - fogalmazott Czeglédi Gyula.

A polgármester egyúttal mindenkit biztosítana, hogy Hajdúszoboszló most is és a jövőben is ugyanaz a vendégszerető, élhető város lesz, amelyet sok-sok éve megszoktak vendégeink és az itt élők. Ezért dolgozunk, és ezért készek vagyunk minden lehetséges eszközt megragadni - szögezte le.