Tavaszias idő várható

Szombaton az ország északi területén felhősebb idő várható, délen nagyobb valószínűséggel lesz napsütés. felé haladva valószínű egyre több napsütés. A hőmérséklet csúcsértéke délután 20 és 26 fok között alakul.

Vasárnap a felhőtömbök kelet felé elvonulnak, így egyre több napsütés valószínű, majd a nap második felében nyugat felől elkezd megnövekedni a fátyolfelhőzet, és elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. A legmagasabb hőmérséklet 18 és 26 fok között alakul.

A tavaszias hétvégi időben érdemes az alábbi szabadtéri programlehetőségek közül válogatni.

Vasárnap anyák napja

Anyák napja alkalmából rengeteg program kínálkozik, ezek közül kiemelünk egy szentendrei és egy budapesti eseményt.

Anyák napja a szentendrei Skanzenben

Május első vasárnapja az édesanyákról, a nevelőanyákról, a nagymamákról, a dédnagymamákról, az ükmamákról és a szépanyákról is szól. Mi más tehetne boldogabbá egy anyát, mint gyermeke saját kezével készített ajándéka, ezért Szentendrén sokféle kézműves programmal készülnek a szervezők a látogatók fogadására, illetve tematikus túrával gazdagítják a napot, kiemelve az anyai szerep jelentőségét.

Titkos anyák napi üvegvirág-festő workshop

Anyák napja alkalmából izgalmas közös program lehet a gyerekekkel az olvasztott üvegvirágok porcelánfestése. A készítendő, növény mellé szúrható dekorációk ablakdíszként funkcionálhatnak, hiszen átszűrődik rajtuk a fény. A Facebookon elérhető esemény különössége, hogy csak annyit tudni róla, hogy Budapesten lesz, a pontos címet privátban adják meg a szervezők az érdeklődőknek. Részvételi díj: 8000 Ft, ami két üvegvirág festésére ad lehetőséget. További díszek festése kedvezményesen 3500 Ft/ db áron lehetséges

Budapesti programok

Európa-nap 2023

A budapesti Szabadság téren május 7-én vasárnap 10 órától koncertekkel, uniós információkkal, változatos családi és gyerekprogramokkal, kreatív foglalkozásokkal, kvízekkel és játékokkal várják a szervezők a látogatókat az idei Európa-napon. A nagyszínpadon fellép Járai Márk (Halott Pénz), az Aranyakkord formáció és a Budapest Bár. A legkisebbek pedig számos gyerekprogram közül választhatnak: koncertezik az Alma Együttes, a Kiskalász Zenekar, az Apacuka zenekar, és lesz bábjáték is a Majorka Színházzal. De be lehet nevezni a 19 év – 19 km futóversenyre, illetve az ukrajnai háború áldozataira emlékezve ukrán művészek is fellépnek előadásaikkal.

Nosztalgiavillamosozás Budapesten

Budapest 150. születésnapjának tiszteletére május 6-án szombaton ingyenes nosztalgiajáratokat indít a BKV három villamoskocsiszín között. Az előzetesen regisztrált utasok menet közben ismerhetik meg a villamosközlekedés múltját és a közlekedéstörténet emlékeit. A nosztalgiavillamosok reggel 9 órakor indulnak három különböző helyszínről. A járművek korukból és típusukból adódóan nem akadálymentesek.

Állati Kölyöknap

Az AsiaCenter május 6-án szombaton ingyenes Állati Kölyöknapra hívja a családokat, ahol változatos programokkal várják az érdeklődőket, köztük Alma Együttes és Zoltán Erika koncertekkel, arcfestéssel, lovaglással, kutyabemutatóval és kreatív foglalkozásokkal. A gyerekek játékos vetélkedőn vehetnek részt Zelk Zoltán A három nyúl című műve alapján, emellett a látogatók ingyenes tanácsadást is kaphatnak a kisállatok örökbefogadásával és a táplálkozással kapcsolatban. Lesz még kézműves foglalkozás, kutyás bemutató, lovagoltatás, arcfestés és még sok meglepetés program.

Lóverseny és Food Truck Show

Egész hétvégén tart az ország legnagyobb büfékocsi-találkozója a Kincsem Parkban. A rendezvényen 15 ország 50 food truckja, ló- és agárversenyek, zenei programok és gyermekfoglalkozások várják az érdeklődőket. A látogatók szavazhatnak kedvenc ételükre is, a szakmai döntnökök pedig megválasztják az új szezon legjobb food truckját. Pénteken az ország leggyorsabb agarai állnak starthoz, szombaton ügető futamok lesznek, míg vasárnap a telivérek kerülnek főszerepbe. Szombaton és vasárnap a gyerekeket ingyenes programok várják, állatsimogató, pónilovaglási lehetőség, kézműves foglalkozások, arcfestés, a hangulatról utcazenészek és street art fellépők gondoskodnak. Belépő: 1.500 Ft

CityMatiné a Hajógyári-szigeten

Május 6-án, szombaton a nappal bulizók egyik kedvenc partisorozatának újabb eseményét tartják a Hajógyári-szigeten. A CityMatiné az ország egyik legismertebb nappali open air rendezvénysorozata, rezidensei Sobek, Captain Knuckles és a Monolit duó. A happeningre akár a gyerekeket is várják, a szombati rituálén számítanak ugyanis a családosokra is, hiszen 12 és 16 óra között a KidSpirit jóvoltából egy gyereksarokkal készülnek a kisebbeknek. 12 éves kor alatt pedig a belépés ingyenes. Jegyeket elővételben lehetett vásárolni, a helyszínen 14 óráig 7000 Ft-ba, 18 óráig 8000 Ft-ba, zárásig pedig 9000 Ft-ba kerül a belépő.

Steampunk Design Market

Május 7-én, vasárnap déltől a steampunk lesz a középpontban a Dürer Kertbe szervezett vásáron. Az eseményen megjelennek a szubkultúra tervezői, alkotói, többek között az Alkoss magad, Coolgear Steampunk, Lampison Lamp, Baranka-Hipsterdesign termékeivel. Lesz ékszerkészítő workshop is, az igazán kreatívaknak pedig érdemes a teapot racing versenyre benevezni, ahol a teáskannákat és a technológiát ötvözhetik. A program a FunDead koncertjével zárul.

Balatoni programok

Veszprém: Balaton+retro kiállítás

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa és Művészetek Háza Veszprém eseménye a Dubniczay-palota Várgaléria Magtárában. A május 14-ig nyitva tartó tárlaton papírrégiségek segítségével mutatják be, hogyan csábították 1930 és 1988 között a Balatonhoz a pihenni vágyókat. Az 1960-as évek magyar plakátművészetének magas színvonalát bizonyítják a magángyűjteményekből érkezett, Balatonra hívó plakátok, köztük a már klasszikussá vált IBUSZ, MAHART, MALÉV sorozatok. A nagy méretű hirdetések jelentős részére az idősebb korosztály biztosan emlékszik.

Balatonlelle: Gyertek át hozzánk! Gasztronómai program

Balatonlellén május 6-án szombaton a Balatoni Kör Kóstold körbe eseménysorozat részeként 2023. május 6-án a Garamvári Szőlőbirtok lesz a házigazdája a Gyertek át hozzánk! rendezvénynek. Szeretettel várnak minden borrajongót és gurmét. A rendezvényen Burcsányi Ádám énekes-gitáros lép fel a késő délutáni órákban.

Balatonfüred: XVII. NN Ultrabalaton – május 4-7.

Balatonfüreden idén 17. alkalommal rajtolt el Magyarország legnépszerűbb közösségi sporteseménye, az NN Ultrabalaton. A Balatont megkerülő verseny egyben Közép-Európa legnépszerűbb futóversenye, amelyet egyéniben, váltóban, futva, vagy kerékpárral teljesíthetnek a résztvevők.