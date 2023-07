Bármilyen furcsa, a magas számok ellenére a kétezres évek áldatlan, milliárdos károkat okozó gyakorlatához képest napjainkra javult a helyzet.

Akkoriban ugyanis a közszolgáltató cégek (MÁV, ELMŰ stb.) milliárdos nagyságrendű károkat szenvedtek, hiszen a jogsértők mindent vittek, vasúti, ipari kábeleket, talpfacsavarokat, csatornafedeleket, megrongálták a biztonsági berendezéseket.

Az új hulladékgazdálkodási modell júliustól él

Július elsejétől a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását állami hatáskörbe és koncesszori rendszerbe szervezik át, az új modell bevezetéséhez kapcsolódóan a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény többször módosult.

Mindez jelentős hatással van, lesz a fémkereskedelmi szabályokra is. Az engedély köteles anyagok, tehát a fémhulladékok értékesítése, átadása, átvétele, előkezelése, illetve hasznosítása során az abban közreműködőknek a fémkereskedelmi szabályokon túl a hulladékokról szóló törvény szabályait is be kell tartania.

Ezért a két ágazati szabályozásnak egymással szoros összhangban kell lennie, és ez indokolja a mostani, július elsejei változásokat.

A fémekre elkövetett bűncselekmények nagy száma, az okozott kár kiemelkedő nemzetgazdasági súlya is indokolta az egyre szigorúbb szabályokat, és a szektor működése szabályozottabb, ellenőrzöttebb lett és a szankciórendszer is jelentősen szigorodott.

Folyamatosak az ellenőrzések

Időszak Fémkereskedelmi ellenőrzések száma Végleges fémkereskedelmi bírság (eset/Ft) 2023.06.30-ig 898 588 / 221.440.968 Ft 2022 1.847 1.227 / 203.820.220 Ft 2021 1.996 1.228 / 10.801.152.342 Ft 2020 2.352 1.698 / 170.545.942 Ft 2019 3.370 2.186 / 2.406.137.633 Ft

Alumínium, réz, vas

A lefoglalt fémkereskedelmi engedély-köteles anyagok túlnyomó többsége vas, alumínium, illetve réz volt. Fontos, hogy a közszolgáltatók sérelmére elkövetett jogsértések jelentős mértékben visszaszorultak – emelték ki ismételten a NAV szakértői.

Csak a MOHU

Annyi bizonyos, hogy július elsejétől kizárólag a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (MOHU) koncesszori alvállalkozói vehetnek át a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot tartalmazó hulladékot, ezt nevezhetjük koncessziós hulladéknak.

Ilyenek lehetnek magánszemélyek háztartási, költségvetési szervek vagy gazdálkodó szervezetek háztartásihoz hasonló hulladékai, így fém konyhai eszközök, edények, kannák, fémbútorok, kerékpárok, fém szerszámok. Esetükben feltétel, hogy ne épületbontási és épület-felújítási tevékenységből származzanak.

De ebben a kategóriában szerepelnek az aludobozok, flakonok, elemek, hordók és egyéb fémcsomagolási hulladékok – tájékoztatott a NAV.

Még mindig van nyitott kérdés

A WTS Klient szakértői korábban a Napi.hu-nak elmondták: azoknak, akik a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerben gyártónak minősülnek, a MOHU elektronikus felületén kötelező regisztrálniuk magukat.

Ám az Országos Hulladékgazdálkodási Hatóság elektronikus felületén is szükséges a regisztráció. A környezetvédelmi ügyféljel birtokában kötelező az adatszolgáltatás (első alkalommal október 20-ig, a júliustól szeptember végéig tartó negyedév tekintetében).

Arra a kérdésre, hogy a jogalkotó nem kér-e túl sokat cégektől, vállalkozásoktól, a szakértők elismerték, tekintve, hogy a MOHU-nak, mint egy piaci szereplőnek nincsenek információi az érintett gyártókról, hulladékot gyűjtő cégekről, azok tevékenységéről, ezért is fontos, hogy a cégek önállóan végezzék el a regisztrációkat, ami sajnos, valóban többlet adminisztrációt eredményez.

Időszak Lefoglalt fémkereskedelmiengedély-köteles anyagok mennyisége (kg) 2023.06.30-ig 18.415 2022 48.632 2021 343.058 2020 47.370