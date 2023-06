Folytatódik a nyáriasan meleg idő a jövő héten,

a legmelegebb órákban helyenként 36 Celsius-fok is előfordulhat.

Sok lesz a napsütés, de olykor előfordulhatnak záporok, zivatarok is – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn a sok napsütést csak kevés fátyol- és gomolyfelhő zavarhatja, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.

Kedden is sok napsütés várható, gomoly- és fátyolfelhőkkel, bár helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, csupán a zivatarok térségében támad fel a szél. Hajnalban 12-19 fok valószínű, délutánra 29 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.

Szerdán a gomoly- és fátyolfelhők mellett napos időre van kilátás, bár helyenként ezen a napon is előfordulhat zápor, zivatar. A szél csak a zivatarok térségében erősödhet meg. A hajnali 14-21 fokról délutánra 29 és 35 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.

Csütörtökön is sok napsütés várható, gomoly- és fátyolfelhőkkel. Szórványosan kialakulhat zápor, zivatar a szél átmeneti megerősödésével. Hajnalban 15-22, délután 28-36 fok valószínű, északkeleten mérhetik az alacsonyabb, nyugaton, délnyugaton a magasabb értékeket.

Pénteken a napsütés mellett erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhők is lesznek. Több helyen lehet számítani záporesőre, zivatarra, sőt akár heves zivatar is kialakulhat, a zivatarok környékén pedig előfordulhatnak erős vagy viharos széllökések. A hajnali 16-23 fokról 28 és 36 fok közé melegszik fel a levegő, délen, délkeleten lehet melegebb.

Szombaton felhőátvonulások várhatók, többórás napsütéssel. Szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. Sokfelé megerősödik az északi szél, zivatarok térségében viharos lökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet 14-21, a maximum 25 és 31 fok között alakul.

Vasárnap is sok napsütésre lehet számítani, gomoly- és fátyolfelhőkkel, de néhol előfordulhat zápor, esetleg zivatar. Az északi, északkeleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 11-19, a csúcsérték 25 és 31 fok között valószínű.