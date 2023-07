Szeptember elsejéig nem lehet szülni délután 16 és reggel 8 óra között, illetve hétvégén a jászberényi kórházban, és ekkor a gyermekosztály sem fogad betegeket. A városban és a környéken élők az ügyeleti időben Szolnokon, Cegléden, Kistarcsán vagy Hatvanban kapnak ellátást – derült ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) határozatából, amely a Telex birtokába került.

Az ügyeletet biztosító városok távolsága viszont megnehezíti a jászberényiek dolgát, mivel autóval legalább fél, de esetenként akár egy órába is telhet az odautazás. A betegek elhelyezését az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) koordinálja. Az ellátási rend ideiglenes átalakítását az Országos Kőrházi Főigazgatóság (Okfő) is megerősítette.

A dokumentum szerint a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház július 20-án értesítette a Nemzeti Népegészségügyi Központot arról, hogy a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályán az ott történt „személyi változások miatt” július 24-től szeptember 1-ig csak hétköznapokon és csak 8-16 óra között tud ellátást nyújtani. Emiatt a szülészet sem tud ezen az időponton kívül működni.

Bár az új ügyeleti rend mától lép életbe, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház honlapján és Facebook-oldalán egyelőre nincs nyoma a hírnek.

Más kórházban is volt már erre példa

Korábban a mosonmagyaróvári Karolina Kórházban is hasonló intézkedést vezettek be, ott március 1-től lépett érvénybe, hogy csak hétfő reggel 8 órától péntek délután 16 óráig fogadják az érkezőket a szülészeti és a csecsemő- és gyermekosztályon. A szülések is csak ebben az időszakban biztosítottak.