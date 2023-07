Az autóért általában komolyabb összeget fizetünk, ezért megnyugtató a gondolat, hogy probléma esetén vissza tudjuk vinni. Az új autónál jogszabály határozza meg a kötelező jótállás idejét, amely három év, ugyanakkor ennél hosszabbat is kínálhatnak az egyes autómárkák.

Ám használt autó vásárlása esetén is van-e felelőssége az eladónak az autó hibáiért? Illetve létezik-e különbség abban, ha magánszemélytől vagy autókereskedőtől vásárolunk?

Az első tisztázandó fogalom, hogy mi az a hiba, amit a vásárlás után számon lehet kérni. Az eladó mindenekelőtt köteles tájékoztatni a vevőt minden lényeges körülményről, míg a vevő is köteles tájékozódni.

A vevő a megvásárolni kívánt gépjárművet megtekintheti, megvizsgálhatja. Ezzel a lehetőséggel érdemes élni, ugyanis a hibákra, amelyeket a vevő kellően gondos, ésszerű megtekintés mellett felismerhetett volna, úgy kell tekinteni, mint amelyeket elfogadott és az autót ezek ismeretében vette meg.

Felelősség a hibákért

A használt autó eladója nem felel azért a hibáért, amelyet vásárláskor közölt a vevővel, vagy amelyről a vevőnek tudnia kellett.

Ilyen, az eladón utólag nem számon kérhető hibák azok is, amelyeket a vevőnek az eladó tájékoztatása, a szerződéskötés körülményei, illetőleg a gépjármű életkora, állapota és használtsági foka alapján egyébként számításba kellett vennie. De ide kell sorolni azokat a hibákat is, amelyek fennállása, illetve jelentkezése a nyílt hibákra tekintettel feltételezhető, előrelátható.

Ha tehát a későbbiekben olyan hibát észlel a vevő, amelyről a vásárláskor nem tájékoztatták, illetve azt fel sem kellett volna ismernie, az ilyen hibáért felel az eladó. Ezek az úgynevezett rejtett hibák, amelyekért úgynevezett kellékszavatossági kötelezettsége van az eladónak.

A vevő választása szerint kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha teljesítése lehetetlen, vagy ha az az eladónak aránytalan többletköltséget eredményezne. A vevő az ellenszolgáltatás arányos leszállítását is igényelheti.

Így például, el lehet állni a szerződéstől többszöri, eredménytelen javítás után, vagy ha a gépjármű az életkorához és a futásteljesítményéhez képest rendkívül gyakran, sorozatosan meghibásodik, és a javítás többször is eredménytelen. Ha a kijavítást választja a vevő, a hiba kijavításának várható költségét akkor is követelheti, ha a kijavítás ténylegesen még nem történt meg. Természetesen a költségekkel tételesen el is kell majd számolni.

Vállalkozó és magánszemély

Ha magánszemélytől vásárolunk használt autót, akkor a kellékszavatossági kötelezettsége egy évig áll fenn az eladónak. Ha kereskedőtől vásárolunk, akkor a kellékszavatosság ideje két év, de figyelni kell arra, hogy a szerződésben lerövidíthető egy évre.

Kinek kell bizonyítania, hogy a vásárlás után jelentkező hiba oka már az adásvételkor is megvolt? Ha kereskedőtől vásárolunk, 6 hónapig az eladónak kell bizonyítania, hogy a hiba oka az adásvétel időpontja után keletkezett. Magánszemélyek közötti vásárlás esetén ellenkező a helyzet, ilyenkor a vevőnek kell bizonyítania, hogy a hiba oka már fennállt az eladáskor is.

Ezért is fontos mindig megnézni, hogy ki szerepel a szerződésen eladóként, mert eltérő szabályok vonatkoznak a magánszemélyként és a kereskedőként eladókra.