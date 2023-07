Az elmúlt években a nevelőszülői hálózatok fenntartói szerkezete jelentősen átalakult, a tavalyi év végére az engedélyesek 91 százaléka egyházi jogállású szervezethez került. Jelenleg mintegy öt és félezer nevelőszülő dolgozik hazánkban.

Speciális jogviszony

A Napi.hu a Benita Gyermekvédelmi Szolgáltató igazgatójától megtudta: a nevelőszülői jogviszony egy speciális foglalkoztatási jogviszonynak számít, ezzel pedig mindazok az alapelőnyök is járnak, melyek más foglalkoztatási jogviszonyra is érvényesek, mint például a társadalombiztosítási ellátás, a nyugdíjszámításnál a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban töltött évek is beleszámítanak.

A működtető hozzájárulásával lehetőség van a nevelőszülőnek más keresőtevékenység folytatására is, amennyiben ez a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt ellátását nem veszélyezteti

– hangsúlyozta dr. Kellermann Dániel.

Az Angyal Nevelőszülői Hálózat szakmai vezetője szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény határozza meg a nevelőszülők munkájáért járó díjazást és a nevelési ellátmány szabályait. A jogszabály a díjazás legkisebb mértékét határozza meg – mutatott rá Szatmáriné Máté Éva.

Ennyi jár 2023-ban

1. A nevelőszülőt alapdíjként havonta legalább a kötelező legkisebb munkabér 30 százaléka illeti meg. (Ez 2023-ban havonta 69.600 Ft.)

2. Ezen felül gyermekenként, fiatal felnőttenként havonta legalább a minimálbér 20 százalékát kapja kiegészítő díjként. (Ez 2023-ban havonta 46.400 Ft.)

3. Átlagostól eltérő (különleges,speciális,kettős) szükségletű gyermek után többletdíjként havonta legalább a minimálbér 7 százaléka illeti meg. (Ez 2023-ban havonta 16.240 Ft.)

4. A nála elhelyezett 2 év alatti gyermek után GYED-et vehet igénybe. A GYED igénybevétele esetén a nevelőszülő nem jogosult az érintett gyermek tekintetében a többletdíjra, ami szintén a gyermek életkorára tekintettel illetné meg, azonban a munkájáért járó díjazás többi elemére változatlanul jogosult. Továbbá a gyermek ellátására, gondozására szolgáló juttatások is ugyanúgy megilletik a nevelőszülőt, mintha nem venné igénybe a GYED-et.

5. A nevelőszülőt a gyermek, fiatal felnőtt ellátására, illetve a gyermek, fiatal felnőtt élelmezésének és a lakásfenntartás költségeinek kiegészítésére nevelési ellátmány illeti meg, amely juttatást a nevelőszülő kizárólag a gyermek, fiatal felnőtt megfelelő ellátására fordíthatja (pl.: élelmezés, ruházkodás, tankönyvek, egészségügyi ellátás, stb.).

A nevelési ellátmány legalacsonyabb összege 2023. évben – gyermekenként, fiatal felnőttenként – havonta 53 437 forint, különleges szükségletű gyermek esetén 62 344 forint, speciális és kettős szükségletű gyermek esetében 66 798 forint.

Amit már nem határoz meg a jogszabály

Szatmáriné Máté Éva szerint a nevelési ellátmány a gyermek, fiatal felnőtt élelmezésére, ruházkodására, tankönyvére, tanszerére, a tanulmányai végzéséhez és munkavégzéséhez szükséges egyéb eszközökre, költőpénzére, egészségügyi ellátására, valamint a lakásfenntartási költségeinek kiegészítésére fordítható a nevelőszülőt megillető családi pótlékkal együtt.

A nevelőszülő 2 év alatti gyermek esetén elhelyezése esetén gyermekgondozási díjra jogosult, amennyiben megfelel a jogszabályi feltételeknek. Aki jogosult GYED-re, az továbbra is kapja az alapdíjat és a kiegészítő díjat, azonban a többletdíjra nem jogosult.

Tankönyvellátás és utazási kedvezmény A nevelőszülőnél elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt a bölcsődében, óvodában, általános és középiskolában ingyenes gyermekétkeztetésre és ingyenes tankönyvellátásra jogosult. A nevelőszülőket és a gondozásukban elhelyezett gyermekeket a tömegközlekedési eszköz igénybevételéhez kapcsolódóan utazási kedvezmény illeti meg, évente 16 alkalommal 50%-os kedvezményű és további két alkalommal 90%-os kedvezményű (csoportos) menetjegy igénybevételére jogosultak.

A nevelőszülői hálózatok saját vagy fenntartói döntés alapján a fenti összegtől eltérhetnek, magasabb összegű díjazást vagy ellátmányt biztosíthatnak, ezeken kívül egyéb támogatást (pl. iskolakezdési támogatás, ajándékcsomag, stb.) is nyújthatnak a nevelőszülőknek, de ennek kötelező mértékét már nem határozza meg jogszabály.

Az egyik legsérülékenyebb gyerekcsoport

A családjukból kiemelt gyerekek az egyik legsérülékenyebb gyerekcsoport hazánkban. Ők a gyerekpopuláció 1,2 százalékát jelentik – mutatott rá a Napi.hu-nak az S.O.S. Gyermekfalvak szakmai igazgatója.

Szilvási Léna szerint mivel őket családjukból kiemelték (ez egy nagyon magas szintű hatósági döntés), ők az állam különleges védelmére szorulnak. Az állam ezt a tevékenységet különböző (jelenleg túlnyomó többségben egyházi fenntartású) szolgáltató bevonásával valósítja meg. De az állam biztosítja ehhez az anyagi forrást és az ellenőrzést.

Jelenleg a hiányzó erőforrásokat vagy a nevelőszülők vagy a működtető pótolja (mindkét esetben lehetetlen a teljes pótlás). Egyre romlik a nevelt gyerekek ellátásának a minősége, a nevelőszülők és gyermekvédelmi munkatársak kifáradtak, nagy a fluktuáció, és óriási a szakember hiány.

Mi lehet a megoldás?

Az S.O.S. Gyermekfalvak szakmai igazgatója szerint növelni kellene a gyermekvédelmi szakma megbecsültségét, ismertségét, elismertségét, és jobban tájékoztatni a közvéleményt a gyermekvédelmi gondoskodásba került gyerek valós helyzetéről és reális kilátásairól. Az ország egyes részen nagyon eltérőek a szükségletek és a lehetőségek.

Nemcsak a nevelőszülői hálózatra kell helyezni a fókuszt, hanem a gyermekvédelem egészére, fontosak a minőségi lakásotthonok is, ahol most a legnagyobb a munkaerőhiány. Talán a legnagyobb probléma most a gyermekvédelmi férőhelyek hiánya: kevés a nevelőszülő és óriási a munkaerőhiány a lakás- és gyermekotthonokban.

Egyértelműen növelni kell a finanszírozás mértékét (különben nem jön senki dolgozni egy ilyen nehéz területre, ahol nagyon sűrű valós krízishelyzettel kell szembenézni), és jelentősen át kell gondolni a szükséges szakmai létszámot és a szükséges szakemberek számát egy-egy intézményben.

Jenleg a kapacitáshiány (férőhelyek hiánya = az, hogy egy-egy gyereket nincs hova elhelyezni vészhelyzet esetén) a legnagyobb probléma, ami naponta szül feszültséget a nevelőszülőkben, munkatársakban, a szakmai partnerintézmények között. Ez súlyos mértékben aláaknázza a szakmai színvonalat, az együttműködés minőségét, és a gyerekre való érdemi odafigyelést.

Segédgondozó és a nevelőszülő helyettesítése

A Benita Gyermekvédelmi Szolgáltató igazgatója szerint ha a nevelőszülő háztartásában 5 gyermek vagy 3 különleges szükségletű gyermek tartózkodik, akkor jogosult segédgondozó igénybevételére, mely elsősorban a nevelőszülő hozzátartozója lehet. Erről a törvény rendelkezik, azonban a juttatás mértékét jogszabály nem határozza meg.

Ehhez kapcsolódik a nevelőszülő helyettesítése, mely abban az esetben szükséges, ha a nevelőszülő szabadságon, képzésen van vagy betegsége, egyéb akadályoztatása esetén szükséges a gyermekek ellátásának megoldása. Ekkor akár egy másik nevelőszülő is lehet helyettesítő, de a juttatás mértéke itt is a szolgáltatóra van bízva – hangsúlyozta dr. Kellermann Dániel.

Ingyenes intézményi gyermekétkeztetésre jogosultak a nevelőszülőknél elhelyezett nevelésbe vett gyermekek is. Ezt nem automatikusan lehet igénybe venni, hanem ebben az esetben igazolni kell a jogosultság feltételének fennállását.