Az államfő beszámolt arról, hogy a fóti forgatáson Robert Lantos és Krskó Tibor producerek kalauzolták a Hunyadi János nagy csatáit és a korabeli intrikák helyszíneit megidéző díszletek között.

– írta közösségi oldalán Novák Katalin.

„Az ötlet megszületésekor is világos volt – ezért is támogatom kezdetektől –, hogy nemcsak bennünket, magyarokat, nyűgöz majd le a sorozat és Hunyadi János Európa sorsát meghatározó élete” – fogalmazott Novák Katalin.

A forgatás kulisszáit látva biztos a sikerben. „Várjuk a bemutatót!” – lelkendezett a köztársasági elnök.

.@IDUAlliance Chairman @stephenharper joined me & film producer Robert Lantos on the set of the int. film production about the legendary #Hungarian warrior János Hunyadi. While on the medieval set, we also had time to talk about the importance of protecting #conservative values. pic.twitter.com/HVxjk3BJqs