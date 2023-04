Zsámbék önkormányzata meghirdette a Zsámbéki Öregtemplom és környezetének megújítására szánt pályázatot. A cél a templom lehető leghitelesebb rekonstrukciója, hiszen nemcsak a látogatók számára nyílik meg, hanem a premontrei rend szerzetesei visszaköltöznek a építmény mellé – számolt be az Építészfórum.

A premontrei szerzetesek által az 1200-as években épített bazilikát 1763-ban rombolta le egy földrengés, azóta nem került sor az újjáépítésre. Marthi Zsuzsa, a zsámbéki főépítész elmondása szerint a legfontosabb, hogy a mai építészeti megoldásokat használva adják vissza a helyszín középkori atmoszféráját és szakralitását, így ki kell zárni a túl konfrontatív kortárs megoldásokat.

„A tervezett épületegyüttes fejlesztése során elsődleges szempont, hogy olyan új turisztikai és kiállítási elemek is helyt kapjanak, amelyek biztosítják a létesítmény fenntarthatóságát”

– olvashatjuk a tervpályázati kiírásában.

A tervezők feladata, hogy a turisztikai és szakrális funkciókat is kiszolgálására is alkalmassá tegyék az épületegyüttest: egyrészt a romot kell helyreállítaniuk, a mellette fekvő területen pedig egy látogatóközpont és egy rendház tervezését is vállalniuk kell.

Szerzetesi szobák és vendégszobák kerülnének itt kialakításra. A vendégszobák alkalmat adhatnak a közösség életébe való lazább, időleges bekapcsolódásra is.

– fogalmazott a főépítész.

A látógatóközpont részeként egy interaktív kiállítást is berendeznek, ahol a premontrei rendi élet és annak építészeti sajátosságait mutatják be, valamint a zsámbéki templom évszázados történetét is megismerhetik majd az odalátogatók. Rekonstruálásra kerülnek a belső terek, az anyaghasználat, illetve a tervezési program teret enged azon részletek tekintetében is, amelyek tudományos dokumentációk alapján nem határozhatók meg.