Az érdekképviselet arról tájékoztatott, hogy április 21-én ismét tárgyalóasztalhoz ültek a köznevelésért felelős államtitkárság és a pedagógus-szakszervezetek képviselői. Az egyeztetés ugyanakkor a PSZ szerint eredménytelen volt, szerintük a kormány semmit nem értett meg az elmúlt másfél év tiltakozásaiból.

A PSZ egyértelművé tette: ragaszkodik a pedagógusok és a szakszervezetek szerzett jogaihoz. Nem hagyja, hogy az oktatásban dolgozók a társadalom legkiszolgáltatottabb és leginkább kizsákmányolt rétege legyen

– olvasható a közleményben, amely rögzíti, hogy az oktatásban dolgozó sztrájkolók és szimpatizánsaik reformokat követeltek, a kormány elképzeléseit azonban nem tartják elfogadhatónak. A köznevelésben foglalkoztatottak jogállásáról szóló kormányzati tervezetet a szakszervezet szerint vissza kellene vonni.

Ha a parlament mégis elfogadná a tervezetet,

akkor megszűnne a tanári kar maradék autonómiája,

napi 12 óra lehet a munkaidő és hetente akár 48 is,

ingyen lehetne helyettesíteni 80 órában,

szabadságáról is berendelhető lenne a pedagógus,

aki bármely intézménybe átvezényelhető.

Kitértek arra is, hogy az Európai Unió nem várja el a béremeléshez az új jogállási törvényt, utóbbi „csak a kormány bosszúja a reformokat követelő tiltakozások miatt”. A folyamatosan frissülő adatok szerint a húsvéti ünnepek után már 4069-en írták alá azt a petíciót, ami szerint ha elfogadják az új státusztörvényt, akkor ennyien elhagyják a pedagógusi pályát. A szakszervezetek azt mondják, már most is 16 ezer pedagógus hiányzik a közoktatásból.