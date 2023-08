A napokban érkezett a bejelentés a Balatonlelle Rendőrőrsre a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság közlése szerint, hogy a 7-es főút mentén, egy műanyag rekesz mellett aligátorteknőst találtak.

A teknőst vélhetően ebben a ládában dobták ki, azonban az állat könnyedén szétrágta a ketrecét és elszabadult. Ráadásul egy igencsak megtermett, 70 centiméteres példányról van szó.

A rendőrök a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának segítségét kérték a befogásban. Az állat méretéből adódóan már ez sem volt egyszerű, ugyanis egy ekkora példánynak már komoly harapása lehet.

Az aligátorteknős ugyanis késéles, csőrszerű állkapoccsal rendelkezik, amellyel erőfeszítés nélkül képes felaprítani zsákmányát. A lábán lévő erős karmok szintén a zsákmány feldarabolásában játszanak szerepet.

Az aligátorteknős éppen ezért különösen veszélyes állatfajnak minősül és legálisan kizárólag állatkertekben tartható.

Az aligátorteknősök az ember mellett az ékszerteknősökre is veszélyesek, és szintén fenyegetést jelentenek a Magyarországon őshonos mocsári teknősökre is, mivel idővel teljes mértékben kiszoríthatják őket a a természetes élőhelyükről.

Megveszik a cuki kis teknőst, aki nagyra nő, majd kidobják A természetben megtalálható aligátorteknősök mindegyikére igaz, hogy eredetileg a lakosok által illegálisan, kedvtelésből tartott egyedek kerülnek ki a természetbe. A kezdetben terráriumban tartható teknős jelentős méretűre növekedhet, ezért nem egyszer inkább megszabadul tőle a család, akik a teknőst a természetben engedik szabadjára. Az ilyen esetek mellett már sikerült megfigyelni, hogy a természetvédelmi őrszolgálat által befogott aligátorteknős a befogást követő napokban több tucat tojást rakott le. Így felmerült annak gyanúja is, hogy a szabadon engedett példányok esetenként szaporodásra is képesek lehetnek. Amennyiben szabadon engedett aligátorteknőst találunk, úgy járunk el a legjobban, ha értesítjük a megtalálás helye szerinti Nemzeti Park Igazgatóságot, akik mint most is, kivonulnak, és befogják a szélnek eresztett állatot.

(via Magyar Állatvédelem)