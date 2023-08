A tavalyi rendkívül aszályos év után idén egész évben rendkívül sok csapadék esett. A csapadékos hónapok meg is hozták az eredményt: a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó szezonja is jól indult. A Fertő-tó azonban továbbra is kritikus állapotban maradt.

A Növekedés.hu szerint a váratlan nyári időjárás a nagy tavaknak nagyon kedvezett, még ha a nyaralók és a vendéglátósok számára nem is volt az.

Egy méter felett

A lap körképe szerint a Balaton szabályosan „túlteljesített” idén: már a nyár elején elérte az optimális vízszintet, ami több mint 120 centiméter. A vízügy hosszú évek után a siófoki zsilipet is megnyitotta, és a BAHART régóta veszteglő hajóit is újra felúsztatták. A beavatkozások miatt 11 centimétert csökkent a vízszint, azonban olyan sok csapadék hullott idén, hogy augusztus utolsó hétvégéje előtt is még 101 centiméter mély volt a tó átlagos mélysége.

A Velencei-tó is kedvezőbb helyzetben van: a nyár elején 100 centiméter fölötti volt a vízállás, ami ugyan elmaradt az ideális 140-150 centimétertől, de tavalyhoz képest sokkal kedvezőbb volt a helyzet. Augusztus végén Agárdnál 86 centimétert mutatott a vízmérce a forróságban. A lap megjegyzi: egy tavalyihoz hasonlóan száraz és forró nyár után kritikus állapotba került volna a tó.

Beleragadtak az iszapba

A mesterségesen létrehozott Tisza-tó utánpótlását ugyan könnyen biztosítja a Tisza, tavaly itt is olyan alacsony volt a víz szintje, hogy a kajakosok beleragadtak az iszapba. Idén ez nem fordult elő.

A legrosszabb helyzetben továbbra is a Fertő-tó van: az elmúlt két év aszályos időszaka nagyon leapasztotta, és a csapadékos időszakban sem igazán töltődött fel. Ennek részben az az oka, hogy sekély vizű tó, ami hajlamos a szélsőséges vízállásokra, másrészt nem megfelelő a vízutánpótlása.

2023 áprilisában Fertőrákoson mindössze 3 centiméter volt a tó vízállása.

A cikk megjegyzi, hogy amennyiben idén ősztől jövő tavaszig az ilyenkor átlagos csapadékmennyiség hullik le, akkor jó bőrben lehet a Fertő-tó és a Velencei-tó is. Mindez annak is köszönhető, hogy amellett, hogy rengeteg csapadék hullott le, nem párolgott el a nyári forróságban.