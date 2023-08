Két nap alatt 50 órányi késést hoztak össze a Wizz Air Ferihegyen landoló járatai – derült ki a Budapest Airport hivatalos honlapjának adataiból. A fapados légitársaságnak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező gépei közül vasárnap 35-ből 13, hétfőn 32-ből 16 késett legalább 30 percet – hétfőn összesen 26 órányi csúszást regisztráltak. Összehasonlításul, a fő rivális Ryanairnél vasárnap 33-ból 12, hétfőn 32-ből öt landolt minimum fél órával később a menetrendhez képest, ám az ír cég „csak” 31 órát késett két nap alatt. A két fapados adja a repülőtérre érkező járatok csaknem felét – írja a Világgazdaság.

A késések mellett ráadásul a következő két hónapban a járattörlések is megnehezítik majd a Wizz Air dolgát, ugyanis a repülőgépek hajtóegységeit kell ellenőrizni, ami 60 napig is eltarthat, így értelemszerűen több légi jármű is kiesik az egyébként feszített menetrendből. Az egyelőre azonban még rejtély, hogy ez az intézkedés hány járatot fog érinteni ősszel.

A Wizz Air az Egyesült Királyságban is rekordernek számít

A briteknél sem újdonság a panaszáradat: tavaly ismét a legtöbbet késő légitársaság lett az Egyesült Királyságban. A brit utasok ráadásul a legrosszabb rövid távú légitársaságának választották a Wizz Airt, ötből egy csillagot kapott a beszállási élmény, az utastérkörnyezet és az üléskényelem alapján, és biztosan az sem tesz jót a hírnevének, hogy fontmilliókkal tartozik a visszatérítésre váróknak.

A légitársaság a kritikákra reagálva közölte, hogy mindent megtesznek, hogy az utasok időben és minimális késéssel érjenek el úti céljukhoz.

A késésekkel kapcsolatban azt írták, 2022-ben számos kihívás érte a teljes nemzetközi iparágat, amelyekhez – a statisztikák szerint – a Wizz Air tudott a legkevésbé igazodni, de az idén már jelentős javulás figyelhető meg.

Másfél napos késés is előfordult már

Idén előfordult, hogy az Egyiptomból Londonba utazók repülőgépe nem szállhatott fel tűzriasztás miatt, így az utasokat öt órás – étel és ital nélküli – várakozás után egy közeli egycsillagos szállodában helyezték el. Végül 36 óra késéssel szálltak fel.

A fapados reakciójában kiemelte, az utasok biztonsága a legfontosabb számukra, a repülőgép meghibásodása miatt kellett visszafordulniuk, a gurdakai helyi ünnep miatt pedig nagyon korlátozott számban álltak rendelkezésre szállodai szobák a városban.

A Wizz Air vezérigazgatója is reagált, Váradi József azt nyilatkozta, hogy „panaszkodni mindenki szeret, ebből a szempontból a magyarok nem különlegesek, sőt vannak hevesebb természetű népek is”, majd hozzátette, hogy felkészültségben szintet lépett a Wizz Air, amely szerinte Magyarország de facto nemzeti légitársasága.