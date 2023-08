Paranormális jelenség szedi áldozatait? Ugyanis az Utqiagvik, Anchorage és Juneau közötti, észak-amerikai területen 1972 óta több ezer ember tűnt el.

A Femina cikke szerint a helyet az alaszkai Bermuda-háromszögnek nevezték el, hiszen egyelőre itt sincs valódi, kézzelfogható magyarázat a jelenségre.

Hogy jön ide Kennedy?

Az első jelentésig 1972-ig kell visszamenni, ekkor tették ugyanis az első említést a rejtélyes észak-amerikai területről, miután egy kisrepülőgép nyomtalanul eltűnt Anchorage-ből Juneauba tartó útja során. Nem találták meg az utasokat sem, a roncsokat sem, pedig több mint 300 ezer négyzetmétert kutattak át. Akkor biztosan nem gondolták volna, hogy a következő évtizedekben további több mint 20 ezer ember fog eltűnni ugyanazon a helyen. Ráadásul köztük volt az amerikai képviselőház többségi vezetője, Hale Boggs is, aki magángépével utazott volna át a területen, de ő is nyomtalanul eltűnt. Pedig óriási kutatóakció során próbáltak nyomára bukkanni, de repülőgépével együtt ő is eltűnt.

Eleinte az összesküvés-elméletek fókuszába került az ügy, ugyanis Boggs a John F. Kennedy halálát vizsgáló bizottságban tevékenykedett, és többen részvételét gyanították az elnök elleni merényletben. A Boggs elleni támadás ellen szólt viszont a többi eltűnés, mely más repülőgépeken kívül turistákat és helyieket is érintett.

Már megint az UFÓK...

Mint a legtöbb megmagyarázhatatlan eseménynél, itt is többen földönkívülieket sejtenek a háttérben. Erre bizonyítékként egy japán menetrend szerinti járat 1986-os jelentése szolgál, melyben a pilóták három azonosítatlan repülő tárggyal való találkozásról számoltak be. Állításuk szerint először katonai gépnek hitték ezeket, de aztán észrevették, hogy a repülők tartják velük a sebességet és furcsán mozognak, miközben fényt bocsátanak ki.