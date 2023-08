Hollywood forgatókönyvírói még május elején kezdtek sztrájkba, miután az Amerikai Forgatókönyvírók Céhe (WGA) nem tudott egyezségre jutni a filmstúdiók és a streamingszolgáltatók vezetőivel – emlékeztet az Index. Az írók már nem tudnak megélni a keresetükből, így azt akarják elérni, hogy a streaming iránt megnövekedett kereslet miatt nagyobb részesedést kapjanak a nyereségből.

Egy ilyen akció dollármilliárdos kiesést eredményez az ágazatban.

A sztrájkhoz július közepén 160 ezer hollywoodi színész, kaszkadőr és más szórakoztatóipari alkalmazott is csatlakozott, de ők már a mesterséges intelligencia térnyerése miatt is aggódnak. Amíg tart a sztrájk, a színészek nem szerepelhetnek filmekben, és nem reklámozhatják a már elkészült alkotásokat. Mindeközben a Netflix 900 ezer dollár éves fizetésért keres MI-szakembereket.

Bob Iger, a Disney vezérigazgatója szerint irreálisak a Hollywoodban sztrájkoló írók és színészek követelései. Korábban azt mondta,

a tiltakozás nagyon-nagyon káros hatással lesz az egész üzletágra, és hatalmas veszteségeket fog okozni az iparágban dolgozóknak. Emellett a különböző gazdasági ágazatokra is hatással lesz, már csak az üzletág mérete miatt is.

A The Guardian beszámolója szerint mióta a színészek is csatlakoztak a tiltakozáshoz, a sofőrök, vendéglátósok, sminkesek, éttermek, kávézók, fotóstúdiók és szépségszalonok is egytől egyig dupla csapásként élik meg a sztrájkot a koronavírus-járvány lecsengése után. Angela Marsden, a Pineapple Hill Saloon & Grill tulajdonosa szerint

rosszabb helyzetbe nem is kerülhetne Los Angeles, az igazi problémák csak most kezdődnek, van, ahol leépítések jönnek.

A film- és tévégyártástól közvetlenebbül függő vállalkozások erőteljesebben érzik a sztrájk hatásait. de Greg Twiford, a hollywoodi állatidomárok egyesületének vezetője is azt mondta, hogy tagjai nem tudják, meddig képesek még etetni az állataikat, kígyókat, oroszlánokat, elefántokat és a háziállatokat, amelyek a Los Angeles északi részén lévő farmokon élnek.

Az állatok éheznek

– tette hozzá.