A konstrukciók átalakítása miatt a jogosultak egy része még az idén extra keresletet hozhat a lakáspiacra – közölte az ingatlanközvetítő portál, amely úgy véli,

a falusi csok igénylései várhatóan visszaesnek, mert a jogosultak a nagyobb támogatásra várnak majd 2024-ig. A nagyobb településeken ugyanakkor élénkülésre számítanak, mert az új támogatások részleteit még nem ismerni, az eladók ezért inkább a mostani feltételekkel akarnak ingatlant értékesíteni. A gyors adásvétel érdekében viszont engedniük kell az árból, ami élénkítheti a lakáspiacot

– írták. Hozzátették, hogy a babaváró hitel jogosultjainak egy része szintén jobban jár, ha még a mostani lehetőségeket használja ki.

Elsősorban azoknak érdemes ebben gondolkodniuk, akik nagyvárosi lakásba költöznének, az anya 30 és 39 év közötti, de csak pár év múlva terveznek gyermeket. Ők az idén még felvehetik a babaváró hitelt, jövőre viszont csak akkor, ha 2024 végéig igazolásuk lesz a várandósságról. A számukra elérhető kölcsön kiesését nem biztos, hogy kompenzálják a jövőre életbe lépő új támogatások

Hosszabb távon nagyobb teret nyerhetnek a magas kamatkörnyezet miatt most is egyre népszerűbb támogatott hitelek az ingatlanpiacon. Az energetikai korszerűsítés mérsékeli a rezsicsökkentéssel járó állami terheket, az ingatlan.com ezért a lakáskorszerűsítési támogatások terjedésére is számít a közeljövőben.

Szakértői becslések alapján az idén az új lakások vásárlására és építésére beadott csok-igénylések száma akár 75 százalékkal is csökkenhetett. A használt lakások vásárlására benyújtott igénylések eddig 50 százalékkal eshetett vissza.