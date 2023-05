Jelentősen, 31 százalékról 24 százalékra csökkent egy év alatt a 30-59 évesek körében azoknak az aránya, akik kimondottan biztonságosnak tartják az anyagi helyzetüket – derül ki a K&H felméréséből. A korosztály tagjai legnagyobb részének, 37 százalékának nincsenek megélhetési gondjai, de megtakarítani már nem tudnak.

Összességében az látszik a felmérésből, hogy sokan kedvezőtlenebbül látják az anyagi helyzetüket, ez pedig részben az inflációs nyomással, azaz a mindennapokban érzékelhető drágulással magyarázható.

Jelentős eltérések a 30-59 évesek jövedelmi helyzetében

A 30-59 évesek medián jövedelme 368 ezer forint volt, szemben az egy évvel korábbi kutatásban szereplő 330 ezer forintos összeggel. (A medián érték azt jelenti, hogy az idei és a tavalyi kutatásban a megkérdezettek fele 368 ezer, illetve 330 ezer forintnál magasabb jövedelemmel rendelkezett, a többiek pedig alacsonyabbal.) Az éves szintű növekedés 11,5 százalékos volt, ez pedig a múlt évi 14,5 százalékos éves átlagos inflációt figyelembe véve azt jelenti, hogy

reálértékben kedvezőtlenebbé vált a korosztály jövedelmi helyzete.

Ötödével ér kevesebbet a magyarok fizetése, mint egy évvel korábban A KSH adatai szerint februárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 531,2 ezer, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 366,4 ezer forint volt.

Tizenkét hónap leforgása alatt lényegében a felére, 12 százalékról 6 százalékra csökkent egy év alatt azoknak a tábora, akik gond nélkül élnek és rendszeresen félre is tudnak tenni. Emellett 33 százalékról 24 százalékra csökkent azoknak az aránya, akik azon felül, hogy kijönnek a keresetükből, alkalmanként tudnak spórolni is. Tízből majdnem négyen, azaz a válaszadók 37 százaléka mondta azt, hogy nincsenek megélhetési gondjai, ugyanakkor megtakarításra már nem futja: ez jóval magasabb érték az egy évvel korábbi 30 százalékhoz képest. A válaszadók negyede a legújabb eredmények szerint arról számolt be, hogy éppen kijön a havi bevételeiből – tavaly ugyanilyenkor ez csak a megkérdezettek 17 százalékára volt igaz.

Összességében a 30-59 éves korosztály anyagi helyzetének és szubjektív biztonságérzetének megítélése kedvezőtlen képet mutat: 2017 első negyedéve óta nem volt olyan alacsony, mint most. Az elmúlt negyedévek eredményeit tekintve negatív trend rajzolódik ki, azaz egyre többen vannak, akik szerint rosszabb lett a helyzetük. Az idei első negyedévben a válaszadók 24 százaléka mondta azt, hogy kifejezetten biztonságosnak érzi az anyagi helyzetét, míg 21 százalékuk kifejezetten pesszimistának számít ezen a téren. Beszédes változás, hogy az előbbiek aránya egy évvel korábban 31 százalékos volt, utóbbiaké viszont jóval alacsonyabb, 17 százalékot tett ki – áll a K&H szombati közleményében.