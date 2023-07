Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter múlt szerdán beszélt arról, hogy eddig 25 cég kapta meg a támogatási oklevelet, összesen 27,5 milliárd forint értékben az energiahatékonyságot növelő beruházásokat előmozdító Gyármentő Program keretében.

Emlékeztetett, hogy a Gyármentő Programot azért indította el a kormány az ukrajnai háború kitörését követően, hogy a hazai vállalatok erősíteni tudják függetlenségüket a nemzetközi energiapiacok teljesen kiszámíthatatlan kilengéseitől, és így meg tudják őrizni a munkahelyeket, fenn tudják tartani a gazdasági teljesítményüket.

A 25 cég közül az egyik nagy nyertes Mészáros Lőrinc veszteséges kukoricafeldolgozója.

A Gyármentő Program leírása szerint a nagyvállalatok számára nyújtanak vissza nem térítendő támogatást energiahatékonysági és energiatermelő beruházásokhoz. A támogatási intenzitás Budapesten legfeljebb 30 százalék, vidéken legfeljebb 45 százalékos lehet, egy vállalat pedig maximálisan 15 millió eurót (átszámítva 6,2 milliárd forintot) kaphat ily módon.

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó, a Szolnok melletti Tiszapüspökiben működő Kall Ingredients Kft. támogatási oklevelét Welten Marinus ügyvezető már át is vette Szijjártó Pétertől.

Az Mfor felidézi, hogy a Mészáros-cég tavaly bő 800 millió forint veszteséget hozott össze, öt év alatt pedig az 500 ezer tonna kukorica feldolgozására tervezett üzem összesen 13,3 milliárd forint mínuszt termelt. A megmentett gyár egyébként 67 hektáros területen helyezkedik el.

Orbán Viktor korábbi iskolatársa mellett több más milliárdos is jól járt a kormányzati programmal: ilyen például a Jász-Plasztik Kft., amely Forbes-gazdaglista 13. helyén álló Kasza Lajos többségi tulajdona, de ilyen a Béres Gyógyszergyár Zrt. is, Béres József és családjának vagyonát 44 milliárd forintra becsült vagyona mellett, valamint Garancsi István oszlopos NER-oligarcha Prebeton Zrt. nevű cége is.

Az Mfor listába is szedte az eddig ismert nagy nyerteseket, ők a következők: Alföldi Nyomda Zrt., FF Fémfeldolgozó Zrt., Dunakeszi Járműjavító Kft., Béres Gyógyszergyár Zrt., Kall Ingredients Kft., Prebeton Zrt., Halker Kft., Hard-Concrete Kft., Ineton Kft., Jász-Plasztik Kft., Merkbau Zrt., Met-Na Kft., SBS Kft., Inota Zrt., Kométa 99 Zrt., Univer Kft., Zalaco Zrt., Agrofit Kft., Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., Csabacast Kft.