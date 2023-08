A kormány honlapján közzétett tervezetből kiderült, hogy ősz elejétől várhatóan minden kategóriában megemelkedik a sebességhatár túllépéséért járó bírság.

Amennyiben a megengedett 50 kilométer/órás sebességet 15 km/h-val túllépjük, 30 ezer forint helyett 39 ezer forintos bírságra számíthatunk, 25 km/h-nál pedig 45 ezerről 58 ezer forintra emelkedik a büntetés. A tervezet szerint 35 km/h-s túllépésnél 18 ezerrel, 45 km/h-nál 27 ezerrel nő a bírság összege.

Ha 100 kilométer/óra a legnagyobb megengedett sebesség, akkor a 20-35 km/h-s túllépés bírsága 39 000 forint, 35-50 km/h-s túllépés büntetése 58 500 forint, 50-65 km/h-s túllépés esetén a bírság 78 000 forint, 65-80 km/h-s túllépésnél 117 000 forint.

De nem csak a gyorshajtók büntetését szigorítaná a kormány: az ittas vezetésre kiszabott bírság 2000 köbcentis, vagy kisebb motor esetén 120 ezer forinttal emelkedik, 2000 köbcentis motorméret felett pedig az eddigi 800 ezres bírság 1,04 millió forintra nő.