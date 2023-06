Húsz év fegyházbüntetésre ítélte Portik Tamást az 1996-os ügetői merénylet és gyermekkori barátjának 1999-es meggyilkolása ügyében pénteken első fokon a Fővárosi Törvényszék. A másodrendű vádlott, K. Gábor 14 év fegyházbüntetést kapott.

Merénylet az ügetőn

A bíróság szerint Portik Tamás bízta meg Tanyi Györgyöt, hogy ölje meg a hajtóként dolgozó Lakatos Csabát még 1996-ban.

A bíróság ebben az ügyben felbujtóként, aljas indokból elkövetett emberölés kísérletében mondta ki bűnösnek Portik Tamást.

A vádirat szerint a most 51 éves Portik Tamás a kilencvenes évek közepétől egy 15-20 főből álló csoportot szervezett maga köré.

„Portik irányította a csoportot, amelynek tagjai az ő utasításait hajtották végre. Miután Portik 1996 novemberében megölette egy riválisát, Prisztás Józsefet, a rendőrök tanúként hallgattak ki egy, az éjszakai életben is ismert fogathajtót, Lakatos Csabát, aki jóban volt Prisztással. A kihallgatás után Lakatos a rendőrség épületében a folyosón beszélgetett rendőrökkel, és megemlítette nekik, hogy szerinte a Prisztás-gyilkosság hátterében Portik állhat. Sokat elárul az akkori viszonyokról, hogy amit Lakatos a folyosón a rendőröknek mondott, az Portik fülébe jutott. Portik emiatt vamzernak, azaz besúgónak tartotta Lakatost és úgy döntött: megöleti” – írta annak idején az Index. A portálon anno azt is megírták, hogy a vádirat szerint Portik ekkor vette rá az éjszakai élet egyik rettegett alakját, Tanyi Györgyöt, hogy ölje meg Lakatost.

A sírkert faláról tüzeltek

Tanyi a vádirat szerint a „munkába” öt másik embert, köztük a testvéreit is bevonta, valamint beszerzett egy golyós puskát is. A fegyvert a VIII. kerület, Fiumei úti temetőben rejtette el, mivel a sírkert fala határos az ügetőpályával, és azon átmászva egy épület tetejéről tervezte végrehajtani a feladatot. 1996. november 13-án, az esti órákban Tanyi a fegyverrel 4 lövést adott le a pályán tartózkodó Lakatosra, akit 3 golyó el is talált, az életét csak a szakszerű orvosi ellátás mentette meg. Tanyi társai a szállításban, a menekülés biztosításában, valamint a helyszínre érkező rendőrök figyelemmel kísérésében vettek részt.

Megölték a gyerekkori barátot

A törvényszék szerint ugyancsak Portik Tamás adott megbízást 1999-ben gyermekkori barátjának, Gyüre Józsefnek a megölésére. A férfit a per másodrendű vádlottja, K. Gábor lőtte le, őt ezért 14 év fegyházbüntetéssel sújtották. A bíróság Portik Tamást ebben az ügyben felbujtóként elkövetett emberölésben mondta ki bűnösnek, és halmazati büntetésül húsz év fegyházbüntetésre ítélte – számolt be róla az MTI.