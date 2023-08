Koji László felidézte, hogy a Nemzeti Építőanyag-kereskedelmi Hálózat gondolata kapcsán tavasszal komoly aggodalmakat fogalmaztak meg a piaci szereplők, hiszen a kezdetekben egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy az államnak mikor lesz elővásárlási joga az építési anyagok piacán. Nagyságrendileg ezer építőanyag-kereskedéssel foglalkozó cég működik az országban, és komoly verseny zajlik közöttük, és az ÉVOSZ szerint az ellátásról is tudnak gondoskodni,

Aztán a koncepció szövege alapján megnyugodhattak a kedélyek. Eszerint ugyanis csak abban az esetben kapna szerepet az NÉKH, ha az ellátási lánc sérülne, és ha az exportra szánt építőanyagok, építési termékek tekintetében az állam úgy dönt, él az elővásárlási jogával. Az ÉVOSZ elgondolása szerint ez nem is egy hagyományos értelemben vett cég lenne, hanem inkább egy online kereskedés, ami elsősorban az állami beruházásokhoz szükséges kritikus építési termékek beszerzésére segítene rá. Némileg árnyalja a képet, hogy az elmúlt évben mindössze egyetlen olyan termék volt, amely esetében az ellátás kétséges volt, ez pedig a cement, ugyanakkor a Szakszövetség szerint egy állóháború is zajlott ennek örveként az állam, és a monopolhelyzetben lévő cementipari vállalkozások között, de az tény, hogy a múlt év első felében nem volt elegendő termék.

Ezek alapján jogosan gondolhatják úgy a piaci szereplők, hogy fölösleges az állami kereskedő.

Azonban vannak olyan súlyponti problémák, amikről az ÉVOSZ mindenképpen egyeztetni kíván az építészeti törvényt előkészítő minisztériumokkal (az építési és közlekedési, a gazdaságfejlesztési, valamint a pénzügyi tárcákkal) abban a reményben, hogy a szabályozások a megoldások irányába mutatnak majd. Két ilyen szempontot nevezett meg Koji László.

A NÉNY kapcsán Koji László arról beszélt, érti, hogy az építésügyi minisztérium is szeretne egy adatbázist építeni, de más kormányzati szervek (a minisztériumoktól kezdve, a NAV-on át, a KSH-ig és a versenyhivatalig) kér be adatokat, ezeket kellene összehangolni, nem pedig újra és újra adatszolgáltatásra kötelezni a cégeket. Az ÉVOSZ egyetért azzal, hogy legyen egy rendszerszintű kormányzati információs alap, de az arányokra figyelni kell.

Megerősítette azt, amit tegnap szakszervezeti vezetők a Napi.hu-nak elmondtak , a be se tanított segédmunkások elbocsátásával próbáltak a cégek javítani a helyzeten. A mérnököket szeretnék a cégek megtartani, de az elmúlt időszakban megjelent az a tendencia, hogy a magasan kvalifikált szakemberek home officeból Nyugat-Európába, vagy az arab világba dolgoznak be, és félő, hogy magyarországi megrendelések nélkül tartós lesz ez a munkakapcsolat és akár még ki is költöznek. Koji László arról is beszélt, hogy még nem látni, milyen eredményei lehetnek a második félévben meghozott kormányzati intézkedéseknek, de ha még piaci élénkülés is történne, év vége, vagy jövő év eleje előtt azokból szerződéskötés nem lesz.