77 ezer forintot kap havonta egy közmunkás, akikből már nemcsak azért van kevés, mert ebből a pénzből lehetetlen megélni, hanem azért is, mert sokan kijutottak a szabad munkaerőpiacra és találtak állást. Vállalkozót megbízni pedig a mai árak mellett, teljesen esélytelen – hangzott el az ATV Híradójában.

Mezőcsokonyán a polgármester azt mondja, komoly gondjaik vannak. Kevés a dolgos kéz most az önkormányzat körül, így alkalmanként neki is be kell állni dolgozni.

Nincs elég közhasznú munkásunk, aki elvégezze az ilyen feladatokat, ha valaki elmegy szabadságra, vagy táppénzre, a fű nem áll meg a növésben azt füvet vágni kell, nincs mese

– fogalmazott Vallér Péter.

Alsóbogáton is kénytelen a polgármester füvet nyírni. Ő is azt mondja, hogy az utóbbi egy-két évben már teljesen elfogytak a segítői. Süle Tibor szerint már a nagyobb településekre is egyre inkább jellemző ez a probléma, és nem mindenhol tudja a polgármester nyírni a füvet, gondolt itt egy esetleges rosszabb egészségügyi állapotra vagy női településvezetőre.

Egy polgármester asszony azért ne nyírja a füvet

– mondta.

A polgármester hozzátette, az is előfordul, hogy karbantartások maradnak el a munkaerőhiány miatt.

Január 1-ével 16 százalékos emeléssel bruttó 116 ezer forintra nőtt a közmunkás-bérminimum összege. A közfoglalkoztatási garantált bér (szakképzettséget igénylő munkaköröknél) 127 600 forintra nőtt. Adókedvezmények nélkül a közmunkás-bérminimum nettója 77 140, a közmunkás garantált béré 84 854 forint. Ennyi tehát a legkisebb, foglalkoztatottaknak adható bér – ha úgy tetszik, a valódi minimálbér és garantált bérminimum.

Az automatizmus szerint a közmunkás bérminimum a „rendes” minimálbér 50 százaléka, ugyanez a szabály vonatkozik a közfoglalkoztatási garantált bérre a garantált bérminimumhoz kötötten.