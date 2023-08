A 24 projektből 19-nél még idén megindulhat a tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás. A minisztérium a vg.hu-nak megosztotta a terveket, ez alapján pedig kiderült, hogy a beruházások kivétel nélkül Nyíregyházán, Dunakeszin, Iváncsán, Zalaegerszegen, Debrecenben és Kecskeméten valósulnak meg.

A lap azt is részletezi, hogy az M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakasza állami beruházásként valósul meg, ugyanakkor az M76 és M100 gyorsforgalmi utak fejlesztése továbbra is felfüggesztés alatt állhat, mivel nincs róluk kormányhatározat.

Megindulhat ugyanakkor a közbeszerzési eljárás az M49 gyorsforgalmi út esetében, az Ököritófülpös és Csenger közötti szakaszon, valamint a Mohácsi Duna-híd és a hozzákapcsoló úthálózat, valamint a Hercegszántó-Béreg közúti határátkelő esetében.

Egy sor fejlesztés indulhat el Debrecenben, többek között az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet (ÉNYGÖ) bázisának kialakítása. Ezzel összefügésben két építési és három tervezési közbeszerzési eljárás indul el 2023. harmadik negyedévben.

A vasúti fejlesztések is nagy hangsúlyt kapnak: korszerűsítést kap Debrecen-Füzesabony vasútvonal Debrecen és Macs között, de új peronokat is terveznek a Tócóvölgy állomáson és a rakodó pályaudvar közelében. De a szolgáltatási színvonal növelésével és a működi hatékonyság fejlesztéséével kapcsolatos beruházásokat is kap a Macs Ipari Park Terminál.

A Debrecen Déli Gazdasági Övezetben öt hasonló léptékű elképzelés van napirenden: a Déli Ipari Park bővítése mellett a területen áthaladó vasútvonal nyomvonalát is korrigálják, valamint tehervonati terminált is kialakítanak.

De ezen felül is további három építéssel és két tervezésre irányuló közútfejlesztési közbeszerzési eljárás indítását tervezi a Minisztérium, hogy javítsa a város gazdasági övezeteinek megközelíthetőségét.

A jövő évre is konkrét tervek vannak

A 2024-es évre is előretekintett Lázár János minisztériuma: Dunakeszin vasúti rakodó terminál épület, melyhez ebben a hónapban jelenhet meg a közbeszerzési kiírás. Zalaegerszegen konténerterminál és körforgalom valósul meg, utóbbi az egyik legmodernebb vasúti-közúti konténerterminálja lehet.

A nyíregyházi ipari parkban négy közúti tervezés van napirenden: különszintű csomópontok az M3-as autópályán, kapcsolódó országos úti fejlesztések, és a 4.bsz. főút – 100. sz. vasútvonal külön szintű keresztezése. Kötöttpályás kapcsolattal bővítenék az itteni ipari parkot a környezetbarát szállítás érdekében a 113-as vasútvonal és az autópálya által határolt területen.

A kecskeméti ipari park az 5. és a 44. számú főút négynyomúsításán eshet át, valamint egy új nyomvonalon vezetnek végig egy új, 3,5 kilométeres utat az 52. és az 541. számú fűutak között.