Rugalmas működés

A myPOS egyszerű, intuitív, megfizethető, hozzáférhető és teljes körű platformot kínál a kártyás fizetések elfogadásához, beleértve a SZÉP-et is. A fent említett szegmensek kereskedői kártyával fizethetnek, és minden tranzakció után azonnal felhasználhatják pénzeszközeiket. Ráadásul a myPOS által kínált azonnali elszámolást is megkapják, külön költség nélkül.

Az új myPOS Go Combo terminál egy kettő az egyben termék, amely lehetővé teszi a pulton való használatot nyomtatási funkcióval, ahol a kereskedő egyszerűen lecsatolhatja a mobil Go2 terminált a nyomtatási dokkolóról, és az asztalnál vagy az üzleten kívül, illetve útközben, kiszállítás közben is fogadhat fizetéseket.

Kedvező feltételek

A többi myPOS készülékhez hasonlóan a myPOS Go Combo lehetővé teszi a vállalkozók számára, hogy havi díjak nélkül használhassák a fintech platform összes eszközét. Minden myPOS-ügyfél ingyenes többdevizás kereskedői számlát, ingyenes üzleti betéti kártyát és a myPOS-on keresztül elfogadott kártyás fizetésekből származó összes pénzeszköz azonnali elszámolását megkapja. Olyan cégek vezetőit kérdeztük tapasztalataikról, akik a myPOS új terminálját használják.

Kültéri árusok

Egyik nyilatkozónk egy több lábon álló vállalkozás vezetője, többek között az eper szezonban közterületeken pavilonokban közvetlenül a fogyasztóknak árusít. A vásárlók már igényelték a kártyás fizetési lehetőségeket, egyre nagyobb forgalomkiesést okozott, hogy csak készpénzben lehetett fizetni. Kültéri pavilonokban ugyanakkor nehezebbnek tűnt az infrastruktúra kiépítése, mint más üzletekben. Erre kerestek megoldást.

Felvették a myPOS-t biztosító céggel a kapcsolatot, szakembereik készségesek voltak. A vállalkozó elmondta az igényeket, miszerint speciális helyszíneken, esetenként idős kollégákkal szeretnék megvalósítani az elektronikus fizetést, így jól kezelhető, egyszerűen működtethető, és jó wifi hálózattal rendelkező megoldást keresnek. Három beszélgetést követően létrejött a megegyezés, három nap alatt hozták a terminálokat, telepítették az applikációt.

Szezonális tevékenységek

A több helyszínhez elég volt egy kártyát üzembe állítani, a terminálokat elnevezni, így egy eszközön átlátható lett a forgalom. Elakadás eleinte is alig volt, a készülék remekül működött, és ajánlotta ismerősöknek is, például a hasonlóan külső helyszínen dolgozó dinnyeárusoknak is. Akik eddig idegenkedtek, azok most érdeklődnek iránta, már a fenyőfaárusok is érdeklődnek, időben akarnak szerződni a karácsonyi szezon előtt.

A vállalkozó elmondta, hogy miután szezonális tevékenységről van szó, holt időszakban is meg lehet tartani a terminált költség nélkül, ugyanakkor fizetésre is használható, a teljes üzletmenet intézhető vele.

Egyszerűség, állandó támogatás

A terminál mobil, gyors, jó a lefedettség, ez lehetővé teszi, hogy terepen jól működjön, ráadásul könnyen tudták a tapasztalatlan kollégák is alkalmazni. Nagyon elégedettek vele, és az ügyféltámogatás is kiváló, baj esetén bármikor, hétvégén is kaptak támogatást. Az egyetlen dolog a külső helyszínből adódóan, hogy a készülék töltésére, akárcsak egy mobiltelefonnál, figyelni kell.

A vállalkozónak különösen tetszik, hogy láthat minden forgalmazást és még a szolgáltatói jutalékot is nyomon tudja követni, amely egy alacsony százalékos összeg, és emellett nem számoltak neki havi vagy rejtett költséget. Még a NAV-ellenőrzésnél is sokat könnyített a rendszer, hisz hamar átlátták a forgalmat, áttekinthető volt.

Gyorsan növekvő szolgáltatás, speciális megoldás

A másik megkérdezett felhasználó egy elektromos autótöltőket üzemeltető cég, akik a myPOS Integra használatával meg tudták valósítani a teljesen automata rendszert. Az ügyfélnek nem kell külön regisztrálni: kártyája érintése után a myPOS Integra befoglalja az összeget, elvégzik a töltést, majd levonják a végén a tényleges összegét, az ezen felül foglalt összeg pedig azonnal visszakerül az ügyfél kártyájára.

Miután ilyen jól bevált a megoldás, a cég a teljes bankkártyás fizetési rendszert átvitte a myPOS-ra. Az ügyfelek szeretik: nem kell külön regisztrálni, ugyanakkor látják, hol tart a töltés, mennyi pénzt költenek rá. Jelenleg 4 ilyen töltő van, és nagy bővülés várható, legalább 20 ilyet szeretnének még telepíteni. Külön előnye a rendszernek, hogy az összes ügylet a cég központjában is áttekinthető, követhető.

Több szolgáltatóval tárgyaltak, és úgy látták, hogy speciális igényüket a myPOS Integra terminállal lehetett leginkább megvalósítani, összeilleszteni a rendszereket. A fejlesztőik is hajlandóak voltak alakítani a saját működési mechanizmusukon ahhoz, hogy megvalósulhasson az együttműködés, rugalmasak voltak.

Kicsi, egyszerű, de erős, és a nyomtatás is megoldható

A myPOS Combo a myPOS Go 2 és a myPOS nyomtató dokkolóból áll. A myPOS Go 2 kisebb, mint a legtöbb modern okostelefon, így erőteljes fizetési képességeket helyez egy könnyű, miniatűr tokba. Csak elektronikus nyugtákat küld, kivéve, ha a myPOS nyomtató dokkolóval van párosítva.

A dokkolóval kombinálva a myPOS Go 2 kártyaolvasó képes nyomtatni, ami átfogó megoldást nyújt a kereskedőknek a fizetések menet közbeni elfogadására. A hordozható dokkoló kényelmes kézbeállóval rendelkezik, és lehetővé teszi számukra a myPOS Go 2 készülék frissítését. A beépített hőnyomtatón keresztül nyomtathatnak nyugtákat, vagy meghosszabbíthatják a készülék akkumulátorának élettartamát, akár a pultnál, akár útközben.

