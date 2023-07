Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter képviselte Magyarországot az Európai Unió Bilbaoban megrendezett Versenyképességi Tanács ülésén 2023. július 24-25-én. A gazdaságfejlesztési miniszter hazánk versenyképessége kapcsán kifejtette, hogy jelenleg Magyarország számára a legfontosabb feladatot az infláció letörése és egy számjegyűre történő leszorítása jelenti, emellett pedig helyre kell állítani és hosszú távon is fenntartható pályára kell helyezni a növekedést.

A spanyolok már le is szorították az inflációt Júniusban az Európai Központi Bank (EKB) 2 százalékos célja alá csökkent az infláció éves üteme mind az ország saját módszertana (1,9 százalék), mind a közös uniós módszertan (1,6 százalék) alapján számolva.



Érdemes persze hozzátenni, hogy még így is korai győzelmet hirdetni az infláció felett, havi bázison ugyanis jelentős emelkedést láttunk. Emellett a maginfláció is bőven a toleranciaszint fölött van.

Míg az infláció leszorítása érdekében a Kormány eredményes és hatásos intézkedésekről döntött - pl. kötelező akciózást és online árfigyelő rendszer - addig az uniós átlagot meghaladó, dinamikus, 4-5 százalékos növekedés ismételt elérése és fenntartása érdekében rövid távon helyre kell állnia a reálbérek és a fogyasztás növekedésének, valamint középtávon versenyképességi fordulatot kell végrehajtani.

A miniszter megállapította, hogy nagyon kedvezők a magyar gazdaság növekedési kilátásai.

A magyar gazdaság a versenyképességi fordulaton keresztül léphet újra a kijelölt növekedési pályára 2024-től, és ezáltal válik folytathatóvá az a 2010-ben megkezdett gazdasági fordulat, amelynek célja, hogy mindenki munkához jusson, a bérek növekedjenek, a családok megerősödjenek, miközben 2030-ra elérjük az uniós fejlettség 85-90 százalékát és az ország GDP-je 160 ezer milliárd forintra emelkedjen.

Nagy Márton kifejtette, hogy a versenyképesség érdemi növeléséhez az alábbi főbb területeken szükséges fordulatot végrehajtani:

Fel kell gyorsítani a digitális és a zöld átállást, azaz duális, kettős transzformációra van szükség a gazdaságban, tovább kell erősíteni az energiafüggetlenséget, 2030-ra pedig nullára kell csökkenteni a villamosenergia importját.

Nagyobb ütemben kell átállni az IPAR 4.0 technológiáira, növelve a hazai ipar teljesítményét, a termelés hatékonyságát, a felhasznált technológia színvonalát, tovább erősítve a magyar high tech gyártást.

Erőteljesen fokozni kell a kkv szektor hatékonyságát és termelékenységét, amelynek érdekében meg kell erősíteni és fejleszteni kell a hazai kkv-k beszállítói láncokban betöltött szerepét. Emellett el kell érni, hogy minél több hazai kkv lépjen ki az exportpiacra.

Az extenzív gazdasági növekedést egyre inkább fel kell váltsa az intenzív gazdasági növekedés, ennek érdekében jelentősen bővíteni kell a tudásalapú gazdaságot, a vállalkozások K+F+I tevékenységét.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a családokat és a teljes foglalkoztatottságot meg kell védeni. Így vendégmunkások alkalmazására is kizárólag irányított, ellenőrzött, transzparens módon, a hazai munkaerőpiaci folyamatok és a demográfiai célokat figyelembe véve kerülhet sor. Az Országgyűlés által nemrég elfogadott törvény is ezt a célt szolgálja – húzta alá Nagy Márton.