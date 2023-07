A spanyolhoz hasonló sziesztákat kellene bevezetni Németországban is – vetette fel egy vezető egészségügyi szakember a Bloomberg szerint.

Johannes Nießen, a közegészségügyi szolgálat orvosszövetségének elnöke ezt a nagy forróságra való tekintettel javasolta. Németország egyes részein az elmúlt hetekben olyannyira tetőzött a hőmérséklet, hogy úgy néz ki, minden idők legmelegebb nyara lehet ez az országban.

A szakember szerint ez veszélyt jelent a munkavállalók jóllétére, de a hatékonyságot is egyértelműen csökkenti.

A hőség idején a déli országok munkaügyi gyakorlatát kellene követnünk. Korán kelni, reggel produktívan dolgozni, délben pedig sziesztázni, ezt a módszert kellene átvennünk a nyári hónapokban

– nyilatkozta Johannes Nießen a RedaktionsNetzwerk Deutschlandnak.

Az orvosszövetség elnökének szava egyébként sokat nyom a latba Németországban, hiszen tagja egy, a kormánynak tanácsot adó szakértői testületnek is. A szakember azt is szorgalmazta, hogy a munkaadók biztosítsanak elegendő szellőzést a munkavállalóknak, a dress code-okat pedig felejtsék el a kánikula idejére. Nießen szerint célszerű, ha most – munkakörtől függetlenül – mindenki könnyű ruházatot visel feladatai ellátása közben.

Egy közelmúltban publikált kutatásból kiderült, hogy Németországban tavaly nyáron több mint 8 ezer hőség okozta haláleset történt, ez pedig a harmadik legmagasabb szám Európában.

Olaszország is felforrt

A mediterrán országokra jellemző szieszta ugyan jelen van Olaszországban, ám a kánikula az itt dolgozókat is kemény próba elé állítja.

A római köztisztasági hivatal (Ama) dolgozói a délutáni munkaturnus felfüggesztését szorgalmazták a nagy melegre hivatkozva. A vállalat azonban a kánikula miatti egészségügyi-higiéniai helyzetre emlékeztetett hangsúlyozva, hogy elsődlegesnek számít a háztartási hulladék elszállítása. Róma több pontján rendkívül erős szag terjeng az utcákon sorakozó élelmiszerhulladék-konténerekből.

Az építőiparban dolgozók szakszervezetei elérték, hogy 35 fok felett leállítsák a szabadtéri munkavégzést. Rómában jelenleg hétezer építkezésen folyik munka.