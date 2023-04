A Netflix több mint egymillió felhasználót veszített Spanyolországban 2023 első három hónapjában – közölte a Kantar piackutató csoportra hivatkozva a Bloomberg. Ez a zuhanás erős üzenet a streaming óriásnak, amely a jelszómegosztás visszaszorítására tett lépéseivel a felhasználók tömegeit üldözte el.

Spanyolországban az elsők között vezette be februárban új előfizetési díját a Netflix. Havidíjat kell fizetniük azoknak a felhasználóknak, akik saját bejelentkezési adataikat másokkal is megosztják. A szolgáltató ráadásul olyan technikai újításokat is bevezetett, aminek segítségével azonnal képes észlelni a közös fiók használatot.

A friss felmérésből kiderült, hogy Netflix közös fiókhasználat ellen indított harca áll a spanyol felhasználók több mint egymilliós visszaesése mögött, mivel kétharmaduk más regisztrációját használja.

Az első negyedévben háromszorosára nőtt a törölt előfizetések száma Spanyolországban az előző hónapokhoz képest. Nem állt meg a lejtmenet: a megmaradt előfizetők tíz százaléka nyilatkozott arról, hogy a következő hónapokban biztosan megválik a streaming szolgáltatástól.

Egyértelmű, hogy ez a meredek visszaesés a megszorításoknak köszönhető – hangsúlyozta Dominic Sunnebo, a kutatást végző Kantar igazgatója, aki a Bloomberg tudósítása szerint azt is hozzátette:

egymillió felhasználó elvesztése komoly csapást jelent a Netflix hírnevére még akkor is, ha az érintettek többsége nem előfizető.

A spanyol előfizetőknek havi 5,99 eurót kell fizetniük, ha mással is megosztják fiókjuk használatát. Hasonló díjat vezettek be Portugáliában, Kanadában és Új-Zélandon és több latin-amerikai országban.

Mindenhol csökkent a felhasználók száma, ahol bevezette a szigorítást a Netflix – derül ki a napokban közzétett negyedéves beszámolókból. A szolgáltató szerint a visszaesés csak átmeneti, mivel az eddig nem fizető felhasználók többsége rövidesen létrehozza saját fiókját.

Kanadában bevált a Netflix terve: állításuk szerint a bevételek növekedése a fiók-megosztás elleni lépések hatására az Egyesült Államokban. A szigor, valamint az olcsóbb, hirdetéseket tartalmazó elérés felgyorsítja a növekedést 2023 második felében.

A Netflix adatai szerint világszerte több mint 100 millió ember használja megosztott fiókon keresztül a szolgáltatást, amiért így nem fizet.

A Kantar szerint 2023 első három hónapjában Spanyolország öt legnézettebb sorozata közül kettőt csak a Netflixen lehetett elérni, ez pedig a felhasználók számának újbóli növekedését vetíti előre.