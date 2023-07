Orbán Viktor a legfontosabb gazdaságpolitikai lépésként az infláció letörését nevezte meg. A miniszterelnök úgy látja, hogy ez a folyamat már megkezdődött, így becslések szerint az év végére Magyarország el tudja érni, hogy tíz százalék alá kerüljön. A miniszterelnök a kedvező folyamatok ellenére úgy vélte, hogy vannak olyanok, akik nem veszik ki a részüket a küzdelemből, amit felháborítónak tart.

Küzdelem az árspekulánsokkal

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a nagy élelmiszerláncok árspekulánsként viselkednek, és megemlítette az import élelmiszerárak növelése indokolatlan és elfogadhatatlan.

Ez egy nyerészkedés, kihasználják a magas energiaárakat, és hiába nem indokolt az árak emelése, ők továbbra is emelnek, a magyar kormány pedig ez ellen küzd

– fogalmazott Orbán Viktor, aki hozzátette: a kabinet nem engedi a kartellezést, a Gazdasági Versenyhivatal emiatt mindig odacsap ezeknek a láncoknak – vette észre az Index.

A miniszterelnök a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában érintette még a tusnádfürdői beszédét, az orosz–ukrán háborút, a migrációt és az uniós pénzeket is. Orbán Viktor a tusnádfürdői rendezvényt szabadegyetemként jellemezte, így szerinte nem egy beszédről, hanem inkább előadásról lehet beszélni. Ezzel kapcsolatban a magyar belpolitikát érdekesnek nevezte, hozzátéve, hogy a baloldali pártok provinciálissá váltak Magyarországon.

Nem olvasnak, nem tájékozódnak, csak a régi mantrákat ismétlik

– fogalmazott a miniszterelnök az ellenzékkel kapcsolatban.

Orbán Viktor szerint a szomszédban dúló háború a munkahelyeket nem veszélyezteti.

Magyarországon a háború előtt teljes foglalkoztatás volt, ebből a háború nem is tudott kibillenteni minket

– jegyezte meg Orbán Viktor, aki szerint nagy teljesítménye a magyar gazdaságnak, hogy a magyar családok fizetik a legalacsonyabb rezsit. A miniszterelnök úgy látja, ezt a konfliktust csak kitartással, és békével lehet megállítani. Véleménye szerint Ukrajna szuverenitása gyakorlatilag megszűnt, mivel nem képes finanszírozni a saját civil működését. Orbán Viktor hozzáfűzte, hogy ma csak a nyugati pénzek tartják életben, illetve működőképesen Ukrajnát. Szerinte a kérdés immáron az, hogy Európa meddig bírja ezt a háborút.

Az Unió csak úgy tud pénzt előállítani, ha a tagállamoktól kér

– hangsúlyozta Orbán Viktor, aki hozzáfűzte, hogy az Európai Unió úgy kér pénzügyi forrást az ukrajnai háborúra, hogy közben pénzzel tartozik Magyarországnak is. A kormányfő a határvédelem összegét 2 millió euróra, míg a pedagógusok felé elmaradt tartozást 800 milliárd forintra taksálta. Emellett a helyreállítási alap forrásait is ki kell még fizetnie az EU-nak Magyarország felé. A miniszterelnök azt is megjegyezte, hogy az Európai Unió a teherbíró képességének határán van, és már egyre kevésbé foglalkoztatják a közvéleményt a háború fejleményei. Orbán Viktor szerint ugyanis a tagállamok sokkal inkább a saját belpolitikájukkal, és a háború gazdasági hatásaival vannak elfoglalva.

Nem akarunk sem migránskvótát, sem migránsgettókat

– jelentette ki Orbán Viktor, aki úgy fogalmazott ezzel kapcsolatban:

„Mi, magyarok annyit tudunk mondani, hogy az ország elromlásának kockázatát is olyan magas fokozatúnak tekintjük, hogy nem akarunk sem migránskvótát, sem migránsgettókat, és ha nem akarjuk, ezek nem is lesznek."

Az olaszok engedtek

Orbán Viktor váratlan időbeli egybeesésként hivatkozott arra, hogy Olaszország, amely sokáig ellenezte a kötelező kvótákat és a migránsgettók létrehozását, megváltoztatta az álláspontját és ezt elfogadta, majd néhány héttel később kapott 19 milliárdot abból a Covid utáni újjáépítési alapból, amiből Magyarország nem kap.

Bonyolult játszmák zajlanak a háttérben, én nem vagyok híve ezeknek

– mondta a kormányfő, aki a migrációt nem taktikai vagy stratégiai kérdésnek, hanem történelmi kérdésnek tartja, amit ezen a síkon kell kezelni.