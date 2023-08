Az év elején jelentette be a Disney és az NBA nevével jegyzett divatcikkeket is árusító Primark, hogy Budapestre érkezik.

Ráadásul a Magyarországra költözés egy folyamat része, hiszen a vállalat tovább terjeszkedne a közép-kelet-európai régióban. Jelenleg két szomszédos országban, Szlovéniában és Romániában vásárolhatunk a legközelebb Primark-üzletekben, írja az Infostart.

A divatcég nemrég egy videóban jelentette be a magyar vásárlóknak, hogy a nyitásig már nem sokat kell várniuk.

Az első hazai Primark-üzlet az Aréna Plázában kap helyet és várhatóan szeptember 16. és 24. között nyílik meg. Az áruházlánc egyik jellegzetessége, hogy üzleteikben számos licenctermék kapható, például a Disney-től és az NBA-től is. Maciej Podwojski, a Primark közép-kelet európai értékesítési vezetője szerint a vásárlók a többi közép-kelet-európai üzletet is pozitívan fogadták.

A Primark tulajdonosa, az AB Foods júniusban arról számolt be, hogy jelentősen bővült a keresletük idén tavasszal az infláció ellenére: a forgalom 13 százalékkal emelkedett. Igaz, ehhez az áremelés is hozzájárult. A vállalat hasonló bővülést ért el az élelmiszeripari szegmensben is.