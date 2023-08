A közlekedési miniszter korábban azt ígérte, hogy a belügyi tárcával közösen felülvizsgálják a KRESZ-t, és az elkészült tervezetet ősszel társadalmi vitára bocsátják. Ha minden igaz, az új jogszabályban már helyet kap az elektromos roller, mert egyelőre az is vitatott, hogy a kerékpár vagy a segédmotoros kerékpár áll-e a legközelebb hozzá. Németországban csak rendszámmal közlekedhetnek, és tulajdonosuknak gépjármű-felelősségbiztosítást is kell kötniük.

Ezt a KRESZ-módosítást még az idei év első felére tervezték, ám a kormányzati átalakítások miatt a már elkészült jogszabály tervezete átkerült az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz. Lázár János július 11-én közölte, hogy megkezdték a KRESZ felülvizsgálatának előkészítését.

Pető Attila szerint a közlekedési jogszabályok nem követték az elmúlt évtizedek változásait.

A közlekedési szakember és vezetésoktató rámutatott, hogy drasztikusan nőtt a fővárosi utcákat használók száma, megjelentek az elektromos rollerek, az autóközlekedésekre kijelölt sávokból elcsípett kerékpárossávok pedig több helyen is életveszélyesek.

Deli Kálmán közlekedési igazságügyi szakértő is arról beszélt, hogy a motorkerékpárosokhoz hasonlóan a rolleresek is nagy sebességgel tudnak közlekedési műveleteket végezni, amit az autós nem tud kezelni, kiszámítani, de a gyalogosok is félnek tőle.

A közlekedésbiztonsági balesetelemző megjegyezte, hogy maguk a rolleres is védtelenek, nincs körülötte karosszéria, ami az ütközés erejét elnyelje. Fontos lenne szerinte a sisakviselés, mert nagy figyelmet igényel az effajta közlekedés.

Őrület: majdnem 120-al hajtott egy rolleres Liptószentmiklóson A szlovák Liptószentmiklóson 50 kilométer/óra helyett 118-cal hajtott egy rolleres. A helyi szervek közigazgatási eljárásban intézik a 43 éves férfi ügyét. Bővebben >>>

Márciusban Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős államtitkár sajtótájékoztatón jelentette be, hogy elkészült az elektromos rollereket érintő, vonatkozó KRESZ-módosítás tervezete, amely szerint a 25 kilométer/órás végsebességű elektromos rollerekre, elektromos kerékpárokra ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd, mint a kerékpárokra.

Ez a szabályozás azonban csak a kis sebességű e-rollereket, segwayeket és a rollermegosztó szolgáltatások eszközeit érintené , mert ha a jármű végsebessége meghaladja a 25 kilométer/órát, már segédmotoros kerékpárnak minősül. Az államtitkár elmondása szerint jelenleg Európában így van mindenhol, mi is ezt követjük.

Az Újváry és társai ügyvédi társulás cikke szerint az elektromos roller, mint közlekedési eszköz nincs jogszabályi szinten definiálva

Azaz a KRESZ fogalomtára nem terjed ki rá. Az elbírálás szempontjából fontos eldönteni, hogy az elektromos roller melyikkel mutat nagyobb hasonlóságot, hiszen:

ha kerékpár fogalma alá soroljuk be, akkor a kerékpárokra irányadó szabályok alapján a vezetése nem vezetői engedélyhez kötött, és bukósisak viselése csak akkor kötelező, ha lakott területen kívül 40 km/óra feletti sebességgel kerékpározunk,

míg, ha kétkerekű segédmotoros kerékpárnak tekintjük, úgy a használata vezetői engedélyhez kötött, és kötelező a bukósisak viselése.

Az ügyvédi társulás véleménye szerint az elektromos roller azért sem tekinthető segédmotoros kerékpárnak, mert már a maximális sebességét illetően is látható, hogy:

míg a segédmotoros kerékpár törvényi definíciója szerint a legnagyobb tervezett sebessége 25 km/óránál nagyobb, de 45 km/óránál kisebb,

addig az elektromos roller maximum 25 km/óra sebességgel tud haladni, e feletti sebességen vezetni műszakilag képtelenség.

Az ügyvédi társulás álláspontja szerint az elektromos roller nagyobb hasonlóságot mutat a kerékpárral, annak műszaki adottságaitól, rendeltetésétől, használatától lényegesen nem tér el, továbbá a KRESZ alapján kerékpárnak minősül az a jármú is, amely 300 W-ot meg nem haladó teljesítményű elektromos motorral van felszerelve.

Ehhez képest az e-rollereket üzemeltető cég, a Lime honlapján található leírás alapján az elektromos rollereik 250 W-ot meg nem haladó teljesítményű elektromos motorral felszereltek.

Kiemelik továbbá azt is, hogy míg az elektromos rollerrel, akárcsak a kerékpárral, bizonyos esetekben járdán és a kerékpársávban is lehet közlekedni, addig ugyanez nem valósítható meg egy segédmotoros kerékpárral.

A szabályozás szerint az e-rollereket 14 éven aluli személyek nem használhatják, és bár a bukósisak nem kötelező az idősebbeknek, de azért erősen ajánlott. Emellett sebességkorlátozást is bevezettek: kerékpár- vagy autóúton legfeljebb 20 km/órás tempóban lehet velük hajtani.