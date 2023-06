A SPAR Magyarország üzleti filozófiájának alappillére, hogy ösztönözze a magyar gazdákat és az innovatív termelőket. Átfogó szakmai képzéssel és mentorprogrammal támogatja azokat a családi cégeket és kisvállalkozásokat, amelyek egyedi és minőségi termékeikkel bekerülnek az üzletlánc polcaira a 2019-ben indult Hungaricool termékverseny és Régiók Kincsei program keretében.

Már kaphatók a Hungaricool győzteseinek termékei A Hungaricool termékverseny győzteseinek termékei egy évig elérhetőek az INTERSPAR üzletek polcain, a K&H személyre szabott pénzügyi tanácsadásával és finanszírozásával pedig a szintlépéssel járó pénzügyi kihívások is sikerrel áthidalhatók. A Hungaricool győzteseit a SPAR és a K&H szakértői csapata mentorálja és készíti fel arra a szintlépésre, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a kisvállalkozás egy nagy üzletlánc stabil beszállítója lehessen. Bővebben >>>

A SPAR Beszállítói Akadémia célja, hogy az üzletlánc Régiók Kincsei és Hungaricool programjainak hazai beszállítói használható üzleti és piaci tudásra tegyenek szert, ami elengedhetetlen a hosszú távú sikeres építkezéshez. Ennek keretében rendezték meg 2022 májusában a második Bootcampet: a kétnapos esemény során számos neves hazai szakember osztotta meg tudását a marketing különböző részterületeivel kapcsolatban.

360 fokos betekintés a marketingbe

A K&H és a SPAR a Hungaricool korábbi, a versenyre jelentkező kistermelők körében végzett felmérése szerint a résztvevők a jó marketinget és a termékek hirdetését tartják fontosnak a további fejlődéshez – az új értékesítési lehetőségek és a kapcsolati háló bővítése mellett. Ebben nyújtott hatalmas segítséget számukra az idei 2. SPAR Marketing Bootcampje, ahol az esemény mindkét napján közel 100-100 élelmiszeripari kisvállalkozó vett részt.

„A Bootcampen a hagyományos marketing-mix mind a négy területét érintettük. Erre azért volt lehetőség, mert tavaly a termék és promóció területeit már részletesen körbejártuk” – mondja Tollas Attila, a SPAR regionális beszerzési csoportvezetője.

„A marketingstratégiai nyitóelőadás után a disztribúciós lehetőségeket mutattuk be a vállalkozóknak, tárgyalástechnikai tippeket is kaptak, majd az árazási stratégiáról beszéltünk, hogyan lehet a jelenlegi gazdasági környezetet kezelni” – folytatja. Arról is szó volt, hogy hogyan alakul a kiskereskedelem az idei évben, és a résztvevők megismerhették az aktuális élelmiszeripari trendeket is.

Az előadók bővítették a résztvevők kommunikációs eszköztárát is a közösségi marketing, a mesterséges intelligencia, az edukáció és az influencer marketing területén. Minden előadást az adott terület egyik szakértője tartotta – ők az idei évben tovább bővítik a SPAR Beszállítói Akadémia mentorainak körét.

„Szeretnénk ha itt is az üzleti kultúra része lenne a marketingszemlélet”

A csoportvezető kiemeli, hogy sok területen tudtak újdonságot, más gondolkodásmódot adni a résztvevő cégeknek, de leginkább a márkaépítés területén szeretnének nekik segíteni, mely nélkülözhetetlen az élelmiszeripari kiskereskedelem területén. „A célunk, hogy bővítsük a magyar élelmiszeripari kkv-k üzleti és marketingtudását. Szeretnénk, ha itt is az üzleti kultúra része lenne a marketingszemlélet és a márkaépítés” – mondja a szakember.

A mentorprogram az új kihívásokra való felkészülésben is segít: „Az elmúlt évek rajtunk kívül álló történéseiből – Covid, háború, energiaválság, infláció –, láthattuk, hogy ma már semmi nem állandó. A változás mindennek az alapja, aki nem tud gyorsan változni az elbukik. A mentorprogramunk alapjában ezt a célt szolgálja, hogy egy-egy szakértő segítségét lehet kérni, amikor az adott területen új kihívás jelentkezik a kkv számára” – teszi hozzá Tollas Attila.

A visszajelzések nagyon pozitívak voltak, a vállalkozók hasznosnak tartják a rendezvényt. A gyakorlati megoldásokra is hangsúlyt fektettek a szervezők: a résztvevők a workshopok keretében személyesen is konzultálhattak a mentorokkal, és már helyben elkezdhették kidolgozni azokat az aktivitásokat, amiket meg szeretnének valósítani a Bootcampen elhangzottakból.

