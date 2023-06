Tavaly nem tudtunk annyi autót gyártani, amennyit akartunk - mondta Krisztián Róbert, a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgató-helyettese a Suzuki Magyarország Zrt. tavalyi évet értékelő sajtótájékoztatóján. De idén begyorsítanak és 84 másodperc helyett 74 másodpercenként gördül majd le autó a gyártósorról.

Az esztergomi Suzuki gyárban tavaly 129 ezer autó készült, az üzemben két modellt gyártanak, a Vitara sport-szabadidő autót és a középkategóriás S-CROSS modellt. Magyarországon minden nyolcadik új autó Suzuki logóval került forgalomba. A tavaly gyártott 129 ezer autót 123 országba exportálták, az autók nagy része hibird verzióban készült.

Külföldön a Vitara volt a népszerűbb, itthon pedig az S-Cross vitt mindent.

Az autók tíz százalékát értékesítették hazai piacon, 2022-ben 12,43 százalékos részarányt képviselt a Suzuki a hazai újautó-eladások között, és ezzel az értékesítési adattal már hét éve vezető pozíciót töltenek be. Az összes árbevétele a Suzuki Magyarországnak 2144,9 millió euró volt, a belföldi értékesítésből 271 millió euró származott.

Magyarországi árbevételük 2,3 százalékkal, exportértékesítésből származó forgalmuk 26 százalékkal nőtt - hangzott el a sajtótájékoztatón. Már mindkét Esztergomban gyártott modell megkapta a Suzuki hibrid hajtásrendszerét, Európában már csak ebben a kivitelben értékesítik az autókat.

Jelentős piacot képviselnek a motorkerékpárok között is, Magyarország mellett további 13 ország piacát látják el.

A járműipar jelentős foglalkoztató

Magyarországon 2022-ben is a járműgyártásban dolgoztak a legtöbben, több mint 108 ezren – a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint.

Az elmúlt évek próbára tettek minden munkavállalót és munkaadót, még a harminc éve Magyarországon lévő Magyar Suzuki Zrt.-t is – ezzel kezdte beszédét Atsumi Masato, a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgatója. A nyersanyagárak és az infláció nehezítették cég működését, de kiemelte: az esztergomi Magyar Suzuki, a Suzuki csoport egyetlen európai gyártóbázisa. A 2024-es üzleti évben Európában is megkezdődik a tisztán elektromos autók – a tervek szerint 2030-ig összesen öt modell – bevezetése. Legkésőbb 2025. márciusától a magyar piacon is kapható lesz tisztán elektromos meghajtású Suzuki.

Ennyi kereskedő lefedi a magyar igényeket

A Suzukinak stabil kereskedőhálózata van, jelenleg 79 márkakereskedőjük van és ez a szám évek óta stabil - mondta a Napi.hu-nak Krisztián Róbert. 2014 óta jellemzően 70-80 között van a márkakereskedések száma, ezek a szalonok kielégíti a hazai igényeket, mostanában nem tervezek bővítést.

Itthon rögtön vihetők az alapmodellek

Arra a kérdésre, hogy mennyit kell jelenleg várni egy autóra, azt mondta:

az itthon gyártott autókat a vevők gyakorlatilag azonnal átvehetik, a kereslet és a kínálat egyensúlyban van.

Az exportra szánt autók esetében előfordul, hogy több hónap türelmet kérnek a vevőktől.

Az autók ára 20-25 százalékkal drágult tavaly, Vitara esetében ez 1-1,5 millió forintot jelentett.

A vezérigazgató-helyettes hangsúlyozta: kereskedelmi szempontból sikeres évet zártak, de a negatív hatások miatt a nyereségük felére csökkent.

Kiemelte: az elmúlt két évben hatalmas logisztikai problémák voltak főleg a hajószállításoknál. Úgy fogalmazott: a beszállítói láncban szakadások keletkeztek, tavaly az első fél évben volt olyan eset, amikor műszak is kiesett, a chiphiánytól még mindig szenvednek, de kapacitást nem veszítettek.

A flottaértékesítésben is jelen vannak, a tavaly forgalomba helyezett 14 ezer Suzuki 49 százaléka, 6 800 személyautó került cégekhez, amivel a márka a negyedik helyet szerezte meg a flottaértékesítők mezőnyében.

A nem Esztergomban készülő, de Magyarországon is forgalmazott típusok közül Swiftből 668 darab, Ignisből 267 darab, a Swace családi kombiból 214 darab, az elektromos hálózatról is tölthető Across szabadidő-autóból 14 darab, Jimnyből 520 autót értékesítettek.

Nem lesz könnyű az idei év sem

Idei évi kilátásokkal kapcsolatban a vezérigazgató-helyettes elmondta, folyamatosan elemzik a piaci helyzetet, és a teljes újautó piac 5-6 százalékos csökkenésével számolnak. Idén a tervek szerint Esztergomban 168 ezer autó gyártanak majd, 2021-hez képest így közel 50 százalékkal nő a termelési volumenük.

Tavaly tavaly 400 fővel nőtt a Suzuki alkalmazottainak száma, mondta Fejesné Gyurján Ildikó, HR-ért, pénzügyekért és informatikáért felelős operatív igazgató. Kiemelte: a Suzuki ma már rég nem egy összeszerelő üzem, egyre több új projektet bíz rájuk a Japán anyacég. Komárom-Esztergom megyében 1,5 százalékos a munkaerőhiány, ami európai összevetésben is magas foglalkoztatást jelent. Elsősorban lokálisan keresik a munkaerőt, és mivel gyorsítják a gyártószalagot, ezért nyáron 178 új alkalmazottat vesznek fel.

Kölcsönzött munkaerőt is foglalkoztatnak, hazai alkalmazottakat is kölcsönöznek az ország különböző részéről, és harmadik országból is érkeztek munkavállalók, tavaly 161 indiait autószerelőt szerződtettek le.

A bérekkel kapcsolatban megjegyezte: 2015-2023 között 75 százalékos reálbéremelés történt, 2023-ban pedig 20 százalékkal nőttek a bérek, a munkavállalók több mint fele 15 éve dolgozik a vállalatnál.