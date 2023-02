Az internet alapú technológiai fejlődés nemhogy lassul, hanem egyre dinamikusabbá válik. A blokklánc alapú megoldásokat sorra veszik át a multinacionális nagyvállalatok, iparágtól függetlenül.

Számos olyan autógyártó van ma már – és ők a legnagyobbak –, amelyek blokkláncon követik minden egyes gépjármű szervizintervallumát, ám az ipari felhasználók mellett a megoldás megjelent az egészségiparban, a mobilkommunikációban és a művészetek világában is.

A kérdés az az SZTNH szerint, hogy ez a nemzetközi trend hogyan fog kihatni a világ szabadalmi eljárásaira, megtöbbszörözi-e azokat vagy technológiai újításra készteti-e a szabadalmi szervezeteket.

Ami tény, hogy innováció tekintetében három húzóágazat létezik jelenleg:

a hadiipar;

az autóipar;

valamint az egészségipar.

Vagyis a Föld népessége globálisan egyre többet költ saját védelmére, mobilizációjára és egészségére. Ami az egészségipari szabadalmakat illeti, az elmúlt években jelentősen nőtt a számuk idehaza, ami jól mutatja innovációs képességüket. A nemzeti, illetve hatályosított európai szabadalmakat összesítve

Magyarországon a 2022-es adatok alapján körülbelül 35 ezer érvényes szabadalom él.

A szabadalmak terén évek óta a gyógyszeripar területéről érkezik a legtöbb szabadalmi bejelentés a hivatalhoz: jelenleg mintegy 12 ezer szabadalom köthető a gyógyszeriparhoz.

Az első fecske a blokkláncon

A Mozgásklinika egy olyan hazai innovatív egészségügyi szereplő, amely felismerte a gyógytornász szakterületben rejlő innovációs, üzleti és tudásmegosztási lehetőségeket. Szentiványi Rita gyógytornász és manuálterapeuta több mint két évtizedes gyakorlati tapasztalatát összegezve és kiértékelve alkotta meg a Mozgáspiramist.

Van, amikor egy technológiai felfedezés indítja el az innovációt és van, hogy a felhalmozott tapasztalat. Magát a Mozgáspiramist úgy kell elképzelni, mint a híres Maslow-piramist; csak épp az emberi testre jellemző mozgáshibák gyógyításának, rehabilitációjának törvényszerűségeit, hatásmechanizmusait foglalja össze. Egy tapasztalaton nyugvó terápiás koncepció, amelynek hatékonyságához nem férhet kétség

– idézi a közlemény Szentiványi Ritát.

A Mozgáspiramis koncepciója elsőként blokkláncra lett feltöltve, ami azt jelenti, hogy

ez az igazolhatóan első magyar manuálterápiás új szellemi termék a virtuális térben.

Cél, hogy a Mozgáspiramis a SZTNH-nál is védetté váljon, ám ez egy hosszabb folyamat eredménye lesz.

„Nem csak gondozzuk és védjük az újonnan létrejövő magyar szellemi termékeket, hanem mi magunk is nyitottak vagyunk innovatív technológiák rendszerszintű bevezetésére. A jövő egyik nagy kihívása, hogy a blokklánc-megoldásokat hogyan lehet integrálni a hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelembe. E tekintetben is proaktív szereplőkké kívánunk válni, sőt, már most is vannak innovatív, akár blokklánc alapú megoldásaink, amelyek széles körűen elérhetők” – közölte Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke.