Sikeres volt a SZÉP kártya alszámlák tényleges eltörlése a juttatás felhasználása szempontjából. Az év első négy hónapjában ugyanis minimálisan nagyobb forgalmat bonyolítottak le a K&H SZÉP kártyával, mint tavaly ugyanebben az időszakban – akkor azonban élelmiszer-vásárlásra is fel lehetett használni a keretet – írja a Privátbankár.hu.

Áprilisig bezárólag több mint 9,4 milliárd forintos forgalom volt a K&H SZÉP kártyán, amiben az egyszerűsítés mellett az is szerepet játszhatott, hogy tovább bővült az elfogadóhelyek száma: most már országosan közel 40 ezer helyen használható a K&H SZÉP kártya. Az infláció hatása azonban itt is érezhető, mivel a forgalom minimális növekedése mellett a tranzakciók darabszáma közel 10 százalékot csökkent.

Az egyenleg lekérdezés is gyorsabb és egyszerűbb

A pénzintézet arról is tájékoztat, hogy az alszámlák egyszerűsítése mellett a SZÉP kártyások számára az egyenleg lekérdezés is gyorsabb és egyszerűbb lett.

Azonban már csak néhány hét maradt arra, hogy díjterhelés nélkül fel lehessen használni a 2022. október 15-ig feltöltött juttatásokat.

Május 31-én ugyanis egy egyszeri, 15 százalékos díjat kell fizetniük azoknak, akik addig nem költik el a jóváírt összeget, ezért érdemes ellenőrizni az egyenleget.

A 2022. október 15. után jóváírt összegek a feltöltéstől számított legalább egy évig használhatók fel díjterhelés nélkül.