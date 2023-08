Alig húsz perccel a nyitás után, 2020. szeptember 10-én este 6 órakor a BRFK és a Készenléti Rendőrség rendőrei, a Katasztrófavédelem, a NÉBIH és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet munkatársai Budapesten megszállták a Kertész utcai The French Bulldog nevű boltot, ahol úgynevezett CBD-termékeket árultak – elevenítette fel a történet a hvg.

A boltban lefoglalt kábítószergyanús anyagot a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ laboratóriumába vitték, ahol az előzetes szakértői vélemény kimondta, hogy az kábítószernek minősül. Ekkor indított a rendőrség eljárást az üzlet két tulajdonosa ellen kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt.

Kevesebb, mint 0,2 százalék

Az érintett vállalkozók szerint ők CBD-termékeket árultak. Ezeket is a kendernövényből készítik, és ezekben is van a „füves cigaretta" lényegét adó THC (delta-9-tetrahidrokannabinol), csakhogy kevesebb mint 0,2 százalék. Zacher Gábor toxikológus is megerősítette a hvg.hu-nak, 0,2 százalékos THC-tartalom alatt egy CBD-termék büntetőjogilag nem minősül kábítószernek, mivel nem pszichoaktív, így megvásárlása, birtoklása és fogyasztása is legális Magyarországon.

A tulajdonosok, hogy igazukat bizonyítsák, időközben újabb boltot nyitottak, ahol ugyanolyan termékekkel kereskednek. Azokkal már nincs bajuk a hatóságnak.

A hvg.hu birtokába került vádirat szerint a rendőrségi razzia előtt összesen tizenkét ember vásárolt CBD-terméket. Ezek együttes totál-THC mennyisége a vádirat szerint 0,0316 gramm, ami nem éri el a csekély mennyiség felső határát, annak 0,55 százaléka. A vádirat tartalmazza az üzlethelyiségben lefoglalt összes, 1837 darab termék együttes THC mennyiségét, ami összesen szintén nem éri el a csekély mennyiség felső határát. Ennek ellenére az ügyészség két és fél év letöltendő börtönbüntetést kér a cég tulajdonosaira kábítószer-kereskedelem miatt.

A French Bulldog ügyvezetője, Erdei Imre a hvg.hu-nak azt mondta: ők is úgy gondolják, hogy fel fogják menteni őket.