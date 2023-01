A repülőtér tervezett visszavásárlása kapcsán kapott másfél milliárd forintos állami megbízást egy Tiborcz István közeli cég. Projektmenedzsmentre kötött szerződést a korábbi Innovációs és Technológiai Minisztérium 2021 decemberében az Equilor Corporate Zrt.-vel – írja a Szabad Európa hírportál.Ez a cég is nyár óta Tiborcz-érdekeltség: az ITM által megbízott vállalkozás, az Equilor Corporate Zrt. korábban is Tiborcz István-közeli tulajdonban volt, de idén nyáron a mniszterelnök veje hivatalosan is közvetett érdekeltséget szerzett a vállalatot kilencven százalékban tulajdonló Equilor Befektetési Zrt.-ben, melyben augusztusban többségi tulajdonos lett a Gránit Bank Zrt. Ennek a cégnek pedig a Tiborcz István többségi tulajdonában lévő BDPST Zrt. a legnagyobb, de kisebbségi tulajdonosa. A BDPST Zrt egy ideig 57 százalékban tulajdonosa volt a Gránit Bank Zrt-nek, azóta a tulajdoni része a bankban először 43,19 százalékra csökkent, majd 2022. év végén 44,8 százalékra nőtt. Az Equilor Befektetési Zrt. és az Equilor Corporate Advisory Zrt. székhelye is ugyanabban a Pasaréti úti irodában van, mint többek között a BDPST Zrt. székhelye.A szerződés értéke bruttó 1,59 milliárd forint volt, amiből egy momentumos képviselő elmondása szerint 77,5 millió forint megbízási díj, 105,7 millió forinthavidíj szerepelt a dokumentumban, 14,1 millió forint/hó elosztásban és úgy, hogy 2022. július 31-ig kellett lebonyolítani a tranzakciót. A szerződésben közel másfél milliárd forintos sikerdíj is szerepelt. Az országgyűlési képviselő ezt úgy értelmezte, hogy a díj többsége valószínűleg csak a tranzakció megtörténte – tehát a reptér megvétele – után fizették volna ki. Ugyanakkor a politikus emlékeztetett arra, hogy „így is elvertek több mint 100 milliót a semmire”.Korábban a Liszt Ferenc Repülőtér visszavásárlására készült a kormány , de 2021. decemberében úgy tűnt, ez a terv elhalasztódott. Sajtóhírek szerint többek között az Indotek-csoport is érdeklődött – potenciális vásárlóként – a reptér iránt. Utóbbi történetesen a Tiborcz Istvánnal is üzletelő, Jellinek Dánielnek az érdekeltsége.