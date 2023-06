Óráról órára változik a helyzet. A legutóbbi hírek szerint visszavonulót fújhatott Jevgenyij Prigozsin, miután elfogadta Aljakszandr Lukasenka ajánlatát. A Wagner-vezér a Telegram csatornáján erősítette meg a hírt. Egyelőre nem tudni, mi következik ezután – számolt be róla az Index.

Korábban a belorusz elnök sajtószolgálata arról számolt be, hogy a zsoldosvezér elfogadta Aljakszandr Lukasenka javaslatát, hogy állítsák le csoportja Oroszországon keresztüli előrenyomulását, és tegyenek további lépéseket a feszültségek enyhítésére – írja a RIA Novosztyi.

Lecserélhetik a tábornokokat

Nem hivatalos orosz források szerint a Wagner-csoport és a Kreml közt valóban megállapodás született, amelynek legfontosabb pontja, hogy az orosz védelmi minisztérium vezetését lecserélik.

Ez az jelenti, hogy Prigozsin elérhette célját: Szergej Sojgu védelmi miniszternek jó eséllyel távoznia kell, mivel Prigozsin elsősorban az ő személyét kifogásolta. Másodsorban Valerij Geraszimov vezérkari főnököt is okolta a konfliktus elfajulása miatt, tehát az sincs kizárva, hogy őt is leváltják.

Előnyös a Wagnernek

A The Wall Street Journal szerint Aljakszandr Lukasenka azt is mondta, hogy a megállapodás „abszolút előnyös és elfogadható” a Wagner-csoport számára. Hozzáfűzte, hogy az egyezség értelmében biztonsági garanciákat is adnak a Wagnernek.

Jevgenyij Prigozsin korábban azt mondta: a céljuk kizárólag az, hogy megdöntsék az orosz katonai vezetést. Sokan azonban ennek ellenére is katonai puccsként értékelték a történteket.

Az utóbbi órákban már érkeztek olyan jelentések is, miszerint a Wagner nem haladt tovább Moszkva felé, illetve hogy tárgyalásokat kezdtek a Kreml illetékeseivel – bár ezzel párhuzamosan azt is írta az orosz sajtó, hogy Putyin parancsot adott Prigozsin likvidálására.