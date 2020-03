A kilakoltatási moratórium meghosszabbítását javasolja a Habitat

A lakhatást segítő civil szervezet közleménye szerint elsősorban az önkormányzati tulajdonban lévő lakásokból történő kilakoltatások felfüggesztésének meghosszabbítása a sürgető. Emellett megfontolásra javasolják a teljes körű kilakoltatási moratórium meghosszabbítását legalább a fertőzésveszély elhárulását követő hónap 10. napjáig.

Utóbbit azzal indokolják, hogy akiknek a munkakörébe tartozó feladatai távmunkában nem teljesíthetők, várhatóan leghamarabb eddig az időpontig kaphatják meg első teljes értékű fizetésüket.

Javasolják továbbá, hogy az önkormányzatokra eső, a moratórium meghosszabbításából származó terhek viselésére a kormány különítsen el megfelelő forrásokat.

Otthon maradást javasol a WHO is

Az egyes előrejelzések szerint Magyarországon júniusban tetéző koronavírus-járvány kapcsán az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt javasolja azon területeken élőknek, ahol a vírus jelen van, hogy amennyiben még ha csak enyhe tüneteket is tapasztalnak, mint például fejfájás, vagy orrfolyás, akkor is érdemes otthon maradni. Így elősegíthető az egészségügyi intézmények hatékony működése és az emberek egészségének megőrzése.