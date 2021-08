Júliusban jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a kormány közbelép az építőanyagipari árak elszabadulása miatt. Az elmúlt időszakban ugyanis - részben az állami, családosoknak biztosított lakásfelújítási támogatást meglovagolva - jelentősen drágulni kezdtek az építőipari alapanyagok. A lépések között szerepelt, hogy októbertől kiviteli tilalom vonatkozik az olyan termékekre, valamint a kormány egyben kötelező bejelentést ír elő a kivitelre, és állami elővásárlási jogot is szeretne, megpróbálva ezzel Magyarországon tartani az anyagokat, amelyekből jelenleg extraprofithoz jutnak a háztartások kárára. Továbbá arról is döntöttek, hogy a Gazdasági Versenyhivatal és a fogyasztóvédelmi szervek razziákat és vizsgálatokat tartanak a kereskedőknél.

Így július elejétől a fogyasztóvédelem is bekapcsolódott az építőipari alapanyagok piacán tapasztalható visszás jelenségek fokozott vizsgálatába. A hatóság a helyszíni ellenőrzések első négy hetében a forgalmazók 61 százalékánál tárt fel jogsértést – jelentette be Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese. Hozzátette, a kormányhivatalok munkatársai a felkeresett kereskedelmi egységek több mint háromnegyedénél tapasztaltak áremelkedést. A kormány célja, hogy az építőipari áremelésektől megvédje a családokat és az otthonteremtésre fordított kormányzati támogatások valóban a családokat szolgálják.

A július 7-én indult országos vizsgálat egyebek mellett az árfeltüntetéssel, jótállási jegyekkel kapcsolatos előírások és az általános kereskedelmi feltételek betartásának, a piacfelügyeleti követelmények teljesülésének ellenőrzésére terjed ki. A fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatalok munkatársai eddig összesen 327 helyszínen fordultak meg. Több mint 200 esetben tapasztaltak jogsértést, ám ezek negyedénél a kereskedők már az ellenőrzés ideje alatt pótolták a mulasztást, kiigazították a hibát – részletezte Schanda Tamás.

A szakemberek 198 piacfelügyeleti ellenőrzés során 313 féle, összesen közel 82 ezer darab termék vizsgálatát végezték el. Végül 120 termékfajtánál, összesen több mint 24 ezer építési terméknél állapítottak meg elsősorban a jelölésekkel, teljesítménynyilatkozatokkal összefüggő hiányosságokat. A kilenc online ellenőrzésből öt webáruház esetében tártak fel árfeltüntetési jogsértést.

A kifogásolási arány szempontjából a leggyengébben a tüzéptelepeken és a szaküzletek, barkácsáruházak teljesítettek, ezeknek több mint 60 százalékánál akadt probléma. A fatelepek felét, a vasudvarok több mint harmadát érték kisebb-nagyobb mulasztáson az ellenőrök.

A kormányhivatalok az ellenőrzött helyszínek 76 százalékánál, 248 kereskedelmi egységben tapasztaltak áremelkedést. Készlethiány tízből négy forgalmazónál merült fel. A vizsgálat visszavonásig folytatódik a fővárosban és minden megyében.