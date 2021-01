Haladékot kaptak a kerttulajok, de százezres bírsággal járhat az avarégetés

Papíron az idei év elején tilos az avar-és zöldhulladék égetés, amiért milliós bírságot is fizethetnek az ingatlantulajdonosok, mert az önkormányzat és a katasztrófavédelem is bírságolhat miatta. A szabályozást a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet végéig nem kell alkalmazni egy új rendelet értelmében. A váltás elkerülhetetlen, de az emberek közel felét felkészületlenül éri a tilalom.

Egyelőre még nem él az avar-és zöldhulladék égetésének év elejére kitűzött teljes tilalom, így ebben a koronavírus-járvány miatti átmeneti időszakban az önkormányzatok helyi rendeletei az irányadók. Ez a várhatóan néhány hónapos haladék mind az önkormányzatoknak, mind a lakosságnak időt adhat az alternatív megoldások megismerésére, illetve kidolgozására. Az Agroinform.hu felmérése ugyanis azt mutatja, hogy a válaszadók 46 százaléka egyelőre nem ismer jó alternatívát az égetéssel szemben - kezdi a szakportál a kutatása eredményéről szóló ismertetőt.

A december végi-január eleji időszakban végzett felmérés szerint a válaszadók 79 százaléka 20 ezer fő alatti településen él, így többségüket közvetlenül is érinti a küszöbön álló korlátozás. Ennek ellenére mindössze 22 százalékuk van tisztában azzal, hogy a járványhelyzet végéig továbbra is a korábbi önkormányzati rendeletek szabályozzák a kerti hulladék égetésének módját. 43 százalék a január elsejei időpontra, míg további 6 százalék más konkrét időpontra emlékezett, 29 százalék pedig eleve azt válaszolta, hogy nem ismeri a dátumot.

Viszont nehéz lesz váltani: a válaszadók 62 százaléka eddig évente 1-2 égetést csinált, de 23 százaléknyian ennél is gyakrabban. A legtöbben (49 százalék) a kiskertben felhalmozódó növényi hulladéktól szabadulnak meg ily módon, jelentős számban említették külön a levágott szőlővesszőt (44 százalék), miközben konkrétan az avar eltüntetéséről a válaszadóknak csak 21 százaléka gondoskodik ilyen módon. A válaszadók 31 százaléka nem is ért egyet az égetési tilalommal, 69 százalék úgy véli, hogy a levegőminőséget a jól megválasztott időpontban végrehajtott égetés is biztosította. Nem meglepő, hogy a válaszadók 46 százaléka ugyanakkor egyelőre nem lát megfelelő alternatívát, amivel az égetést hatékonyan kiváltaná. Eközben a hulladékok szervezett elszállításában 22 százalék, a komposztálásban 20 százalék lát megoldást.

"A tavaszi kerti és ültetvényes munkák kezdetéig, illetve a veszélyhelyzet végéig rendelkezésre álló időt célszerű lenne kihasználni annak érdekében, hogy az avarégetés lehetőségének teljes megszüntetése problémamentesen történjen meg - mondta Bolyki Bence, az Agroinform.hu ügyvezetője, aki hozzátette, hogy számos településen kell ebben az időszakban kidolgozni megoldásokat a közösségi elszállításra és feldolgozásra, miközben a lakosság megfelelő informálása az alternatív megoldások népszerűsítése és elterjesztése az önkormányzatok, hazai szakmai szervezetek és információszolgáltatók közös feladata.

Az avarégetést eddig is tiltották bizonyos időszakokban a települések, most országos korlátozások vannak érvényben. A bírság 100 ezer forintra terjedhet a kertek esetében a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében.

Viszont már a még mindig hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat is 20 ezer forinttól 3 millió forintig terjedő bírságot határozott meg a kockázatoktól függően mezőgazdasági területeken, erdők közelében, de akár ingatlanokon is.