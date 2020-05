Használhatatlanná vált a méregdrága budai uszoda

Harmadával többe került a tervezettnél, sebtében adták át az önkormányzati választások előtt, azóta már sokat költöttek javítására, méregdrágán árulták a belépőt, mostanra pedig használhatatlanná vált a II. kerület új uszodája - értesült a Magyar Hang.

A II. kerülettől kapott tájékoztatás szerint a járványhelyzet miatt leengedték a vizet a Gyarmati Dezső Uszoda belső, 50 méteres medencéjéből, amikor észlelték, hogy alul a csempe finoman szólva sem egyenletes. Sőt, mintha hullámozna, ahogy jártak rajta. Amikor megbontották, több helyen feljött a víz, vagyis úgy tűnik, a medence vize átszivárgott a csempén, sőt még az alatta lévő szigetelésen is. A medence alatti helyiségben a plafonon több helyen is repedés látszik, az azonban egyelőre még kérdéses, hogy a víz oda is eljutott-e - derül ki a lap cikkéből.

A II. kerület független igazságügyi szakértővel keresi a választ arra kérdésre, hogy vajon elég-e a csempét feltörni, az alatta lévő szigetelést pedig felmarni, és újat rakni a helyére, vagy nagyobb a gond. Egyelőre korai megbecsülni a javítás költségeit és határidejét.

Az uszoda kültéri medencéje sem használható a lazítás ellenére sem, hiszen a körülötte lévő burkolat sok helyen feljött, balesetveszélyes, így egyelőre ott is a javítás az első.

Az uszoda beruházója, az akkor még fideszes vezetésű önkormányzat százszázalékos tulajdonában álló II Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. volt, amely eredetileg nettó 4,349 milliárd forintot szánt az intézményre, ám az végül mintegy 7 milliárdba került.

Átadása után sorra derültek ki a problémák. A tavaly októberi önkormányzati választások után hatalomra került addigi ellenzék fel is állított egy vizsgálóbizottságot. Őrsi Gergely polgármester a Magyar Hangnak akkor azt mondta, hogy több száz millió forintra rúg a vitatott tételek összessége, mind az önkormányzat, mind pedig a kivitelező részéről.