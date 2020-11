Kertje van? Akkor erről jó, ha tud

A tél a nyakunkon, a kertünkben azonban még mindig várnak ránk olyan last minute feladatok, amelyeket az első fagy beköszönte előtt el kell végeznünk – hívják fel a figyelmet a Stihl kertápolási szakértői legfrissebb podcast adásukban.

Bár egyre korábban sötétedik, érdemes kihasználnunk még az időt, arra, hogy elvégezzük a szükséges kerti munkákat még az első fagy előtt - mondja McMennemy Márk, a Stihl kertápolási szakértője az adásban. Addig tudunk kertészkedni, amíg a talaj még ásható, így akár azokat a növényeket is átültethetjük, amik jelenleg nem a legoptimálisabb helyen vannak.

Beh Mariann szerint a fűnyírással lassan felhagyhatunk, hiszen a fű növekedése lelassul. Az utolsó fűnyíráskor is érdemes 4-5 centiméteres magasságra meghagyni a füvet, hogy aztán a karbantartási feladatok elvégzését követően eltegyük fűnyírónkat a fészerbe.

Az első fagyok előtt még gyorsan ültethetünk szabad gyökerű fákat is, amelyekből ilyenkor még széles a kínálat a kertészetekben - mutat rá a szakértő. Novemberre már leáll a fák biológiai működése, ültetés előtt azonban érdemes 10-12 órára vízbe áztatnunk a gyökereiket annak érdekében, hogy minimalizáljuk a vízveszteséget és csökkentsük a

sokkhatást, ami ilyenkor éri őket.

Most van itt az aprítás és a mulcsozás ideje is. A felaprított nyesedéket mulcsozásra, vagy magaságyások kialakításához alkalmazhatjuk. Alulra jönnek a nagyobb ágdarabok, fölé pedig mindenféle zöld hulladék, ami összeér és jól táplálja majd a zöldségeket - mondja a podcast adásban a kertápolási szakértő. Mulcsozással érdemes védeni a fagyoktól a gyógynövényeket, a rozmaringot, kakukkfüvet, muskotály- és orvosi zsálya tövét is.