Megvezette a kormány a balatoni önkormányzatokat?

A balaton-parti új szabályozási tervvel kapcsolatos egyeztetési folyamatánál úgy tűnt, hogy minden rendben zajlik majd, ám most úgy tűnik, a kormány megvezette a balatoni önkormányzatokat: az ígért alapos és közvetlen párbeszéden alapuló egyeztetésből azonban nem lett semmi, miközben több komoly aggály is felmerül az új fejlesztési tervekkel kapcsolatban.

A Balaton létezését, használatát, így az egyes emberek tóval való találkozásának lehetőségét is hosszabb távra meghatározhatja a Balaton vízparti területeinek közcélú területfelhasználási terve néven készülő központi szabályozás, ami egy korábbi szabályozás helyébe lép.

A Balatontipp szerint először úgy tűnt, hogy a tervről az október 25-én elindult nyílvános társadalmi vita a rövidnek tűnő kéthetes határidő ellenére is korrekten zajlik.

Korábban ugyanis Kolossa József DLA, a Miniszterelnökség településtervezési, településrendezési főosztályának vezetője egy júniusi csopaki fórumon beszélt arról hogy nagyjából június végére készülnek el a terv teljes átdolgozásával, szeptemberben megkezdik az egyeztetéseket, amelynek két fő vonulata lesz. Az egyik, ami nem lesz publikus, kifejezetten az önkormányzat és a Miniszterelnökség saját belső egyeztetése lesz, a másik pedig - ha az önkormányzatokkal egyezségre jutottak - egy széles körű "társadalmasítás" lesz.

Nem ezt ígérték

Az elmúlt hetekben azonban kiderült, hogy az egyeztetési folyamat önkormányzatokkal kapcsolatos része nem a júniusi ígéret szerint zajlott. A Balatoni Szövetség elnöke október 29-én arról nyilatkozott az MTI-nek, hogy az új terveket a napokban kapta meg, és november 8-ig véleményezheti a 44 Balaton-parti település, valamint a Balatoni Szövetség (BSZ). Balassa Balázs jelezte: kissé rövidnek tartják a hátralévő hét munkanapot egy ilyen kérdés egyeztetésére, és attól tart, így nem lehet teljes körű az önkormányzatok észrevételeinek begyűjtése.

Ezt a BSZ részéről egy markánsabb vélemény követte pár nap múlva a Balatontipp szerint. A szövetség ugyanis közölte, hogy a szabályozási tervvel kapcsolatos több konkrét probléma említése mellett emlékeztetett rá, hogy a Balaton partvonalát az elmúlt több mint másfél évtizedben meghatározó, 2003-as jogszabály megalkotását többfordulós egyeztetés előzte meg, amely most elmaradt. "A balatoni önkormányzatok ragaszkodnak ahhoz, hogy az új jogszabály megalkotásakor is személyesen és a helyszíneken is egyeztethessék szándékaikat a terv készítőivel" - hangsúlyozta Balassa Balázs az MTI írása szerint.

Elfelejtődött a közvetlen párbeszéd

A Balatontippnek több polgármester is megerősítette, hogy a nyilvános társadalmi vita megnyitása előtt nem került sor az ígért közvetlen egyeztetésre. Októberben egy e-mailben megkapták a letölthető anyagok linkjét, majd CD-n postán is kiküldték mindenhová a tervet, de szó nem volt közvetlen párbeszédről. Gyakorlatilag csak arra kaptak lehetőséget, amire bárki más, hogy e-mailben jelezzék az esetleges kifogásaikat, javaslataikat.

A tervvel kapcsolatban pedig vannak aggályok. A Balatontipp szerint például az új terv egy több ponton is vitatott része például a Club Aliga területének szabályozása. Ezzel kapcsolatban az Aligai Fürdőegyesület több más civil szervezettel közösen nyílt levélben sorolja aggályait.

A Hotel Füred és környékén a készülő szabályozási terven például a parti sávot zöldterületként és parti sétányként jelölték. Ez a Balatontipp szerint azonban inkább csak elvi lehetőség, ugyanis a portál úgy tudja, hogy a terület használati jogát egy háttéralkuval évtizedekre átadták a hotel tulajdonosainak.

A portál kereste Kolossa Józsefet is a korábbi, csopaki kijelentésével kapcsolatban, de a főosztályvezetőtől a nem érkezett válasz a portál kérdéseire.