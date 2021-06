Így például már nincs állami tulajdonban az Emberi Erőforrások Minisztérium (EMMI) azbeszt miatt 2017-ben elhagyott épülete az V. kerületi Arany János utcában. A házat már tavaly nyáron is megpróbálta eladni az MNV 3,9 milliárd forintért, de nem volt licitáló, most viszont 5,1 milliárd forintért egy ingatlancsomag részeként sikerült értékesíteni. Ebből 4 milliárd forint az EMMI-székház, az ismeretlen új tulajdonos pedig orfűi ingatlanokat is vásárolt mintegy egymilliárd forintért - írta a portál.

Szintén régóta próbálta eladni az állam az Árnyas úton lévő egykori BM-kórházat (tüdőbeteggondozó), most sikerült: pár kisebb ingatlannal együtt összesen 1,9 milliárd forintért. A második Gyurcsány-kormány még 2007-ben döntött több budapesti kórház bezárásáról, nagyrészt a budai oldalon.

A Balatonnál is folyamatosan adja el az ingatlanjait az állam. Ezúttal Balatonföldváron és Balatonberényben sikerült üdülőket, hoteleket privatizálnia az MNV-nek. Balatonföldváron a Hotel Aqua épületét adták el 346 millió forintért, a kikiáltási ár 282 millió forint volt.

Balatonberényben pedig 527 millió forintért vette meg valaki a volt gyermeküdülőt. Az üdülő évtizedekig a Vas megyei önkormányzat tulajdona volt, a vasi Fidesz-kormány 2012-ben államosította, 2016-ban viszont már nem szerepelt az Erzsébet-táborok között a berényi üdülő. Most pedig eladták - írta az Mfor.hu.