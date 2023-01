Ha a társasházak meg akarják őrizni a pénzük reálértékét, akkor emelni kell a közös költségeken – mondta az Index kérdésére Molnár Sándor, a Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének főtitkára, aki maga is gyakorló közös képviselő.

Molnár Sándor tájékoztatása szerint a közös költség elemei közé tartozik

az áramdíj,

a vízdíj,

a szemétdíj,

a takarítás,

a biztosítás,

a felújítási alap

és a karbantartás.

Emellett sok házban van kertész, gondnok, illetve lift is üzemel, és ezekből a tételekből csak a víz és a szemét díjának összege nem emelkedett.

Okok, amik a dráguláshoz vezetnek

A főtitkár az áramdíjat összetett kérdésnek nevezte, mert a kisebb házak, ahol nincs lift, beleférhetnek a kedvezményes árba, máshol viszont drasztikus az áramszámlán látott összeg növekedése. Például egy 130 lakásos társasházban, kettő lifttel, teremgarázzsal, megduplázódott az áramszámla.

Molnár Sándor arra is felhívta a figyelmet, hogy sok takarító, karbantartó, kertész vagy gondnok katás vállalkozóként dolgozott, az adózási forma módosítása után viszont nem számlázhatnak társasházaknak, a vállalkozási forma megváltoztatását követően árakat kellett emelniük. A karbantartások anyagárai is emelkednek, amivel szintén tovább drágul egy-egy szükséges javítás. Ráadásul a vállalkozók a benzinárat, és ha van, akkor a telephely energiaköltségeit is megpróbálják beépíteni az árakba.

A közös költségen belüli biztosítási tétel is emelkedik, sőt, azokban az esetekben, ahol a kárhányad meghaladta a befizetett biztosítási díjat, drasztikus emelést hajtottak végre, vagy felmondták a biztosítást.

További szempont, hogy a közös képviseleteknek a fizetéseken is emelniük kell az infláció, valamint a minimálbér emelése miatt.

Reális a 20-30 százalékos áremelés

Molnár Sándor úgy látja, hogy a közös költség 20-30 százalékos emelésére van szükség. Ha ezt nem lépi meg egy társasház, akkor erodálja a meglévő megtakarítását, vagy az épületre fordítható kerete lesz kevesebb.

Ha a felújítási alapból tömködik be a mindennapi működtetéshez szükséges lyukakat, akkor romlik az épületek állapota, elmaradnak a felújítások, megáll az élet, ami nem lehet cél.

A társasházkezelők szövetségének főtitkára szerint például egy 15 ezer forint körüli közös költség esetében néhány ezer forintos emelésre lehet számítani.