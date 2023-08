A prostituáltak futtatásáért és embercsempészetért letartóztatott Tate testvérek azt állítják, hogy az akkoriban még a bukaresti ingatlanukban élő floridai nő hamisan vádolta meg őket azzal, hogy fogva tartották Romániában.

A Tate testvérek 5 millió dollárra perlik a nőt, a nő szüleit, valamint egy másik nőt és egy férfit: állításuk szerint a nő, és a további négy ember összeesküvésének estek áldozatul, ami végül a testvérek szabadságvesztéséhez és több millió dollár veszteséghez vezetett.

„A Tate testvérek soha nem vettek részt emberkereskedelemben” – áll a dokumentumokban.

A nő sorozatos hazudozó, manipulátor és cselszövő, aki szexuális, pénzügyi és érzelmi haszonszerzés céljából kihasználja a sebezhető, gyakran jó szándékú, gazdag férfiakat.

Ki az az Andrew Tate?

A közösségi médiában, leginkább TikTok-on elhíresült egykori kickbox-világbajnok egy egész birodalmat húzott fel a követőivel: elindította az online „önsegítő egyetemet” a Hustler’s Universityt, ahol különböző modulok elsajátításával elérhető gazdagságot ígér az előfizetőknek.

Saját bevallása szerint a havi tagdíjért cserébe átfogó tudást kínál a kriptovalutákkal, a dropshippinggel (az értékesítő nem tartja raktáron a terméket), és az online boltokkal kapcsolatban.

A regisztrált diákok feladatkörébe tartozik a különböző Tate-tartalmak terjesztése Youtube-on és Tiktokon is, így a milliárdos nem csak óriási vagyonra tesz szert a Hustler’s University által, de a népszerűségét is tovább növeli, mindezt pedig úgy, hogy ő maga nem is szokott posztolni.

Andrew Tate vagyona jelenleg körülbelül 380 millió dollár, míg testvére, Tristan Tate feltehetően 170 millió dollár tulajdonosa.

A megosztó médiaszemélyiség az Egyesült Királyságból költözött Romániába, ahol később embercsempészet és nemi erőszak vádjával letartóztatták, börtönbe került, majd áprilistól házi őrizetbe helyezték testvérével a bukaresti otthonukban.