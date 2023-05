Donald Trump hivatalosan is új kihívót kaphat jövő héten, Ron DeSantis floridai kormányzó ugyanis várhatóan ekkor jelenti be hivatalosan, hogy beszáll a 2024-es elnökválasztási versenybe – írta meg a CNN két neve elhallgatását kérő republikánus forrásra hivatkozva.

A lap úgy tudja, a politikus szülővárosában, a floridai Dunedinben állhat nyilvánosság elé a hírrel.

A CNN informátorai szerint jövő hétre már el is kezdték összecsődíteni Miamiba az adománygyűjtőket, akik arra számítanak, hogy a kampány hivatalosan is elindul. Ők tehát azzal kalkulálnak, hogy nem sokkal az érkezésük során már el is kezdhetik hívogatni a potenciális adományozókat.

Ron DeSantis egyelőre ugyan nem indította el a hivatalos kampányt, de jelen állás szerint népszerűségben jócskán elmarad a republikánus háziversenyben Donald Trump volt elnök mögött. Egy friss közvélemény-kutatás alapján a republikánus szavazók

61 százaléka támogatná Donald Trumpot;

18 százalékuk pedig Ron DeSantist.

Ebben persze részben az is szerepet játszhat, hogy a volt államfő már elég régóta kampányol 2024-re, míg ellenfele eddig mindössze utalgatott arra, hogy ő is ringbe szállhat az elnökjelöltségért.

Hasonló célozgatásokat tett egyébként Donald Trump korábbi elnök-helyettese, Mike Pence is, ám hármójuk közül ő áll a leggyengébben népszerűség tekintetében. Őt a republikánusoknak mindössze hat százaléka látná szívesen a demokrata jelölt kihívójaként.