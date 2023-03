Más amerikai elnökök szégyenszemre idő előtt távoztak a hivatalukból egy-egy botrány vagy bűncselekmény gyanújának árnyékában. Az Egyesült Államok legmagasabb hivatalát korábban betöltő férfiak egyike sem került viszont olyan veszélybe, mint amilyen most Donald Trumpot fenyegeti – írja a The Wall Street Journal.

„Donald Trump megvádolása példa nélküli az amerikai történelemben” – jelentette ki Jeffrey Engel, a Déli Metodista Egyetem Elnöki Történeti Központjának igazgatója.

Richard Nixon elnököt például 1974-ben az esküdtszék a Watergate-botrányban nem vádlott bűnrészesként nevezte meg, ám soha nem emeltek vádat ellene. Lemondásával elkerülte a vádemelést, de ki nem tudta zárni annak lehetőségét. A Watergate-ügyészek fenntartásokkal kezelték a büntetőeljárás megindítását, mivel aggódtak amiatt, hogy a volt elnök tisztességes tárgyalást kaphat-e. A kérdés azonban tárgytalanná vált, mivel Gerald Ford elnök kegyelmet adott Nixonnak.

Bill Clinton a tűzzel játszott, Grant lovaskocsival száguldozott

Bill Clinton elnököt 1998-ban a képviselőház vád alá helyezte hamis tanúzás és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt, ami a Monica Lewinsky volt fehér házi gyakornokkal való kapcsolatának eltussolási kísérletével függött össze.

A szenátus az elítélés ellen szavazott, de a büntetőjogi vádak veszélye egészen Bill Clinton elnöki mandátumának utolsó óráiig fennállt, amikor is megállapodott Robert Ray független tanácsadóval. Az ügyész beleegyezett, hogy nem emel vádat, miután Clinton elismerte, hogy eskü alatt hamis tanúvallomást tett, és elfogadta a 2 dolláros kártérítést.

Bill Clinton Kép: Facebook

Ulysses Grantet, a nemzet 18. elnökét letartóztatták, mert 1872-ben, még hivatali ideje alatt, a fővárosban száguldozott a lovaskocsijával, de kifizette az 5000 dolláros bírságot, így kihagyhatta a bírósági tárgyalást is.

Más országok gyakorlatával összehasonlítva Donald Trump büntetőeljárása kevésbé szokatlan, még a liberális demokráciák között sem. Csak az elmúlt évtizedben Franciaország, Olaszország, Izrael, Brazília és Dél-Korea hivatalban lévő vagy volt államfőit vádolták meg olyan bűncselekményekkel, mint az illegális kampányfinanszírozás, a megvesztegetés és a törvénytelen adókivetés.

Trump vád alá helyezése előtt az Egyesült Államokban a politikai vezetők elleni vádemelések soha nem jutottak az amerikai alelnököknél magasabb szintre.

Aaron Burr, aki 1801 és 1805 között volt alelnök, New York és New Jersey által kiadott letartóztatási parancsok elől menekült, miután párbajban megölte Alexander Hamiltont. 1807-ben aztán letartóztatták Alabamában, Virginiában pedig hazaárulásért bíróság elé is állították. Burrt azzal vádolták, hogy a nyugati államoknak az unióból való kiválását tervezgette, hogy aztán egy saját birodalmat alapítson a spanyol területeken, de végül felmentették.