K. Zoltán és társai (P. Szilvia és Sz. Vivien) az ügyészség szerint ismerősi körükből közvetítettek külföldre –Dubajba, Abu-Dzabiba, Mexikóba, Párizsba, Londonba – és belföldre is modelleket hoszteszmunkákra – írja a Blikk.

Amennyiben a lány szexet is vállalt,

300 ezer és 2 millió forint közötti összeget lehetett hetente keresni. Mindezt több évvel ezelőtt.

Aki viszont nem vállalt szexuális szolgáltatást – mert ilyen is akadt – az sem távozott üres kézzel: neki is 600 dollár (nagyjából 200 ezer forint) körül alakult a napidíja. Emellett a lányok kaphattak költőpénzt, illetve az utazásért és a szállásért sem kellett fizetniük. Ha egy buli véletlenül elmaradt, mert ez is előfordult, akkor a lányok a hotelben maradtak.

Dubaj, Egyesült Arab Emirátusok Kép: Getty Images

A Fővárosi Törvényszék a lapnak adott tájékoztatása szerint az ügy másod- és harmadrendű vádlottjával szemben 2021-ben első fokon jogerős ítélet született, ám azok tartalmáról – az előzetes mentesítésekre figyelemmel – nem tudnak tájékoztatást adni.

A magyar celebvilág is érintett Mint ismert, a prostitúció önmagában nem számít bűncselekménynek, azonban a szervezés, és az abból való nyereség, adózás nélküli bezsebelése viszont már komoly jogsértésnek számít. Ez is a tárgya az párhuzamosan folyó " dubaj ozós" pernek is.

Közben egyre bővül az a lista, ahol ismert vagy kevésbé ismert hölgyek találhatók: a modellekben, playmate-ekben, celeb ekben, valóságshow-szereplőkben egy a közös: alkalmanként vagy rendszeresen különféle szolgáltatásokat nyújthattak külföldön. A büntetőügyben egy egykori szépségkirálynő is érintett, akit tanúként idézett be a bíróság

Ma délelőtt egyébként a tanúk meghallgatásával folytatódott a per. A bíróság olyan lányokat hallgatott meg, akik közvetítő útján, szervezetten jártak Dubajba 13-14 évvel ezelőtt.

Az elsőként szólított hölgy arról beszélt a bíró kérdéseire, hogy egyszer járt Dubajban, egyszer Abu Dzabiban. Mindkét alkalommal ugyanaz a férfi szervezte az utazást, aki most a vádlottak padján ül.

Buliznunk, táncolunk kellett. Úgy emlékszem, 4-5 lánnyal mentünk, szállodában laktunk és egy szórakozóhelyre vittek minket. Más nemzetiségű hölgyek is voltak ott, nemcsak magyarok

– mondta eskü alatt.

Az is kiderült, hogy mi volt a fedőneve a szexuális szolgáltatás nyújtásának:

Ön fotózott?

– kérdezte a bíró arra utalva, hogy az ügyészségi iratok szerint e közvetítők és a lányok a telefonban így nevezték, amikor klasszikus prostuitúciós szolgáltatást is nyújtottak a gazdag megrendelőknek.

"Nem emlékszem, fiatal voltam, sok ember lehet, hogy elítéli..." – mondta alig hallhatóan a hölgy a bíróságon, aki elmesélte azt is, hogy belföldön is megfordult ilyen eseményeken, nagyjából másfél évig, aztán szerelmes lett és felhagyott ezzel a foglalkozással.